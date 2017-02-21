Москва, 21 февраля, 2017, 21:29 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов («Единая Россия») настаивает на праве школьников сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ) на родном языке, а не только на русском языке, передает корреспондент ИА REGNUM 21 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Подготовка к ЕГЭ

«Я поддерживаю, чтобы у ребенка было право, законодательно закрепленное право, сдавать экзамен на родном языке. Это не значит обязательство, это право», — сказал Гильмутдинов на пресс-конференции в Москве.

Сейчас ЕГЭ школьники сдают на русском языке. Всего обязательных экзаменов два — русский язык и математика. Глава Минобрнауки Ольга Васильева настаивает на том, чтобы сделать обязательным экзаменом историю.

Ильдар Гильмутдинов избран в Госдуму от избирательного округа 0027 (Московский — Республика Татарстан).