Пермь, 31 марта, 2017, 11:40 — ИА Регнум. В Перми местная жительница после круговой подтяжки лица в частной клинике вынуждена проходить курс лечения в отделении неврологии. 25 марта она сделала косметологическую операцию, не вышла из состояния наркоза и впала, как утверждают родственники, в кому.

«В ночь с 25 на 26-е по нашему требованию мама на скорой была перемещена в реанимацию, а теперь она находится в неврологии с диагнозом, получить который, она в жизни не смогла бы ни при каких обстоятельствах еще лет 20 точно», — сообщила на своей странице в Фейсбуке дочь пострадавшей женщины Людмила Ознобишина.

Пермячка отметила, что 30 марта состоялась встреча с руководством клиники и коллективом специалистов, принимавшим непосредственное участие в операции, в результате которой ее мама оказалась в этой клинике в состоянии комы. «Философия подлости, лжи и отсутствия представления о врачебном долге», — вывод, вынесенный ею по итогам встречи.

По её словам, представители клиники придерживаются той позиции, что специалисты все делали правильно. «Не было даже попытки принести извинения. И более всего, по нашему мнению, персонал клиники сейчас беспокоит не состояние мамы, а все мои посты, которые внимательно читают», — сделала вывод женщина.

В самой клинике корреспонденту ИА REGNUM заявили, что комментарии по ситуации родственниками женщины, прошедшей через операцию, субъективны. По их словам, родственники получили копии медицинской документации, она велась, как положено. А когда проводилась операция, родственники, включая дочь, якобы были рядом с пациенткой. Также в клинике заявили, что никакой комы у женщины не было, и отрицают факт врачебной ошибки.

В региональном управлении СКР ситуацию пока не прокомментировали. Между тем, в клинике отмечают, что следственные органы её не посещали из-за случая с женщиной и вопросов пока не задавали.

Стоит отметить, пластическая хирургия — тема многогранная. Те, кто попал к профессионалам и удачно прошел процедуру — рекламирует и хвалит. Ну, а у тех, кто вместо омоложения и красоты получил проблемы со здоровьем, реакция — противоположная. Так, коррекция губ для нескольких москвичек, которую косметолог проводил на дому, обошлась слишком дорого. Дешевая инъекция сказалась на внешнем виде и здоровье, в результате пришлось делать повторно дорогостоящую операцию в клинике. Случаем занимаются следственные органы.

Профессиональные врачи отмечают, что в пластической хирургии, так же, как и в любой другой медицинской специальности, существуют свои проблемы и осложнения, пациент должен узнать во время первого посещения врача. Медик обязан сообщить о наиболее характерных осложнениях для того или иного вида оперативного вмешательства и сразу определить вероятность их в конкретном случае.

В пластической хирургии, где врач занимается в основном манипуляциями с кожей и поверхностными слоями мягких тканей, осложнения и проблемы встречаются довольно редко, не более двух-трёх случаев на 100 операций. Речь о так называемых неизбежных проблемах, которые чаще всего являются индивидуальными реакциями пациента на то или иное хирургическое вмешательство. И в таких ситуациях каждая минута задержки с квалифицированной медицинской помощью может пациенту очень дорого обойтись.