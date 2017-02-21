Вашингтон, 21 февраля, 2017, 21:28 — ИА Регнум. США пока не планируют расширения сотрудничества с Россией в Сирии, заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

Mil.ru Будни ВКС РФ на авиабазе Хмеймим

По словам Дэвиса, США и Россия в данный момент взаимодействуют по вопросам устранения конфликтных ситуаций. «Мы можем поговорить и удостовериться, что наши воздушные операции не мешают друг другу. Пока мы не стремимся к более широкому сотрудничеству», — заявил журналистам официальный представитель Пентагона.

Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что совместным действиям Москвы и Вашингтона ничего не мешает, а совместная борьба с международным терроризмом может начаться с совместных действий в сирийском городе Ракка.

При этом Сергей Шойгу подчеркнул, что в ситуации в сирийском городе Ракка, «всё понятно, всё очевидно, там нет противоречий, кто там находится»

Ранее Сергей Шойгу сообщал, что в ближайшее время будет закончена работа над картой Сирии с данными о дислокации непримиримых террористов и умеренной оппозиции, присоединившейся к режиму прекращения огня.

Отметим, что 21 февраля СМИ сообщили о замораживании Вашингтоном программы помощи вооружённым отрядам, организационно входящим в так называемую «Свободную сирийскую армию».