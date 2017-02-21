Екатеринбург, 21 февраля, 2017, 21:27 — ИА Регнум. Глава Верх-Исетского района Екатеринбурга Александр Бреденко может угодить в колонию на шесть лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Советский плакат «Смерть взятке!». 1923

По его словам, Бреденко подозревается в получении взятки за общее покровительство. Размер взятки составил 150 тыс. рублей. Деньги он получил днём 21 февраля от индивидуального предпринимателя, который работает в рамках муниципального контракта по санитарному обслуживанию территории Верх-Исетского района, сообщает СКР. Сразу после получения денег его задержали оперативники управления ФСБ России по Свердловской области.

Сейчас СКР решает вопрос предъявлении подозреваемому обвинения и избрании меры пресечения. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бреденко был задержан на рабочем месте. Верх-Исетский район он возглавил в 2011 году, а до этого с 1999 года был заместителем председателя комитета по благоустройству, транспорту, связи и коммунальной энергетике в администрации города.