Луганск, 21 февраля, 2017, 21:17 — ИА Регнум. Сегодня, 21 февраля, на Луганщине депутаты Народного совета ЛНР рассмотрели во втором чтении и приняли закон «Об участниках боевых действий в период отражения вооруженной агрессии Украины против Луганской Народной Республики». Как сообщает ИА REGNUM, проект закона был внесен на рассмотрение в парламент главой ЛНР Игорем Плотницким.

Александр Сирота Блокпост

«Закон устанавливает правовой статус участников боевых действий и инвалидов боевых действий в период отражения вооруженной агрессии Украины против Луганской Народной Республики в целях создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе, а также определяет круг членов семей погибших при защите Отечества, которые имеют право на меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами ЛНР», — сказал председатель комитета по вопросам госбезопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы ЛНР Виталий Морозов.

По его словам, бойцы ЛНР получат стандартные удостоверения участника боевых действий. «В результате применения этого закона участники боевых действий, инвалиды боевых действий и члены семей погибших при защите Отечества будут документированы удостоверениями единого образца, что позволит в дальнейшем более обоснованно планировать и реализовывать меры социальной поддержки соответствующих категорий лиц с учетом возможностей государственного бюджета ЛНР», — пояснил Морозов.

Закон после подписания главой ЛНР вступит в силу через 10 дней со дня его официального опубликования. При этом Морозов не уточнил, на какой размер материальной помощи или пенсии смогут рассчитывать ополченцы-инвалиды.

Напомним, с 2014 года в ДНР и ЛНР ополченцы-инвалиды не получают военных пенсий. Бывшие бойцы имеют право оформить материальную помощь в размере 500 руб в месяц.

В свою очередь, и. о. министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила, что ветераны Великой Отечественной войны, проживающие на территориях как подконтрольных властям ДНР и ЛНР, так и Киеву получат единовременные выплаты в рамках объявленной властями республик гуманитарной программы. «Главами республик принято решение выплатить каждому участнику Великой Отечественной войны, независимо от того, по какую сторону линии разграничения он проживает, по 10 тысяч рублей. При желании эту единовременную выплату можно будет получить в гривнах», — сказала Никонорова.

По ее словам, для получения выплат ветеранам нужно будет обратиться в марте 2017 года в отделения ГП «Почта Донбасса» в Донецке и ГУП «Почта ЛНР» в Луганске, а начиная с 1 апреля 2017 года — в специально созданные центры административных услуг в ДНР и ЛНР, которые будут находиться рядом с четырьмя пунктами пропуска. Для получения выплаты необходимо иметь паспорт и удостоверение ветерана Великой Отечественной войны. Также выплату смогут получить родственники ветеранов, имеющие нотариально оформленную доверенность.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля глава ЛНР Игорь Плотницкий и глава ДНР Александр Захарченко презентовали программу гуманитарной помощи и экологической безопасности для жителей Донбасса, которые проживают на подконтрольных Киеву территориях. В этот же день состоялось подписание программы.