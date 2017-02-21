Киев, 21 февраля, 2017, 21:08 — ИА Регнум. В Донбассе вторые сутки подряд наблюдается относительная стабилизация военной обстановки. Противоборствующие стороны ведут обстрелы с применением минометов и БТР. Применения артиллерии и РСЗО пока не зафиксировано. Об этом 21 февраля сообщают заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко и спикер пресс-центра штаба «АТО», полковник ВСУ Александр Мотузяник, передает ИА REGNUM.

U.S. Army Europe Images ВСУ

При этом в Министерстве обороны ДНР сообщили, что сегодня, 21 февраля, в очередной раз по вине украинской стороны был сорван отвод военной техники. «Украинская сторона вновь подтвердила неготовность выполнить взятые на себя обязательства. Несмотря на свои утренние обещания, Киев так и не отдал приказ своим подразделениям на отвод запрещенных Минскими договоренностями вооружений. Переговоры при посредничестве ОБСЕ результата не дали. Украинская сторона не смогла нам внятно назвать причины своего саботажа. Остается лишь догадываться, что причины связаны с готовящимися на завтра в Киеве протестами украинских националистов. В этой связи военно-политическое руководство Украины пытается целенаправленно удержать националистические батальоны от участия их в антиправительственных беспорядках, подпитывая напряженность в зоне «АТО», — считают в Министерстве обороны.

В то же время замначальника управления НМ ДНР Басурин во время брифинга подтвердил продолжение переговоров с Киевом по отводу тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

«Переговоры с Киевом при посредничестве ОБСЕ по отводу тяжелых вооружений ведутся, на данный момент получено подтверждение от генерала Петренко — руководителя СЦКК с украинской стороны — о намерении ВСУ выполнить свою часть договоренностей. Со своей стороны мы также подчеркиваем готовность к отводу военной техники. Также подразделениями проведены подготовительные мероприятия по отводу тяжелых вооружений на установленные дистанции, выведенных ранее для усиления позиций в результате обострения обстановки в районе Авдеевки», — уточнил Басурин.

По его словам, вчера ВС Украины 1115 раз обстреляли позиции армии ДНР в населенных пунктах: Зайцево, Михайловка, Широкая Балка, Спартак, Ясиноватая, Жабичево, Крутая Балка, Докучаевск, Саханка, Ленинское, Коминтерново, Октябрь, Донецк (район аэропорта и Петровский район).

«За прошедшие сутки ВС Украины 1115 раз обстреляли территорию ДНР. Из этого количества минометы различного калибра применялись 78 раз, БМП — 84 раза, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие — 953 раза. В результате обстрела из БМП со стороны ВСУ получили повреждения пять домостроений в Оленовке (Еленовка): по ул. Переездная, 82, 94 и 96 и по улице Деповская, 4 и 7, частично нарушено электроснабжение. В настоящее время ведутся восстановительные работы. В результате обстрела Докучаевска получили частичные повреждения три домостроения: по улицам Тельмана, 25/12, Ленина, 112а и Центральная, 16б», — сказал Басурин.

Он сообщил, что разведка ДНР подтверждает замену украинских нацбатов подразделениями иностранных частных военных компаний. «В частности, установлены факты занятия позиций на Мариупольском и Донецком направлениях подразделениями иностранных частных военных компаний, которые до этого находились на второй линии обороны. Кроме того, украинским националистам, находящимся в зоне «АТО», от координаторов марша национального достоинства поставлена задача оказать содействие силам, занимающимся блокадой Донбасса, по усилению своих провокаций. Так, при поддержке нацбатов участники акции по блокаде Донбасса заблокировали вчера ж/д пути в районах Горского и Константиновки. Наша разведка получает данные о намерении украинскими активистами и националистическими батальонами поддержать завтра марш национального достоинства новыми диверсиями, направленными на блокаду Донбасса. В связи с чем призываем украинских военнослужащих и жителей с подконтрольных ВСУ территорий воспрепятствовать беспределу украинских националистов», — призвал Басурин.

В НМ ДНР также проинформировали, что разведка ДНР продолжает выявлять новые запрещенные вооружения ВСУ вблизи линии соприкосновения. «Так, отмечается местонахождение в районе населенного пункта Новомихайловка, 5,5 км до линии соприкосновения, трех 122-мм гаубиц Д-30. В районе Старогнатовки, 4 км до линии соприкосновения, выявлено 16 ед. 122-мм САУ «Гвоздика», в районе населенного пункта Сартана, 7 км до линии соприкосновения, три 122-мм гаубицы Д-30. Данные факты переданы представителям миссии ОБСЕ, которые также подтверждают грубые нарушения ВСУ Минских соглашений в своих отчетах», — подытожил Басурин.

Кроме того, 21 февраля в результате контрразведывательных мероприятий МГБ ДНР выявлен и задержан гражданин Украины Недосекин Валерий Борисович, 1972 года рождения, осуществлявший сбор и передачу украинским спецслужбам сведений, разглашение которых направлено на нанесение ущерба безопасности ДНР.

«Установлено, что Валерий Недосекин создал страницу в социальной сети «Твиттер», на которой размещал фотографии фактов перемещения военной техники ВС ДНР. Впоследствии на страницу задержанного поступило сообщение от одной из групп в социальной сети, созданной по инициативе украинских спецслужб для осуществления сбора разведданных по военной и общественно-политической ситуации в ДНР и ЛНР и вербовке граждан, с предложением в передаче им необходимых сведений. На данное предложение Валерий Недосекин согласился и стал выполнять их поручения. В результате по заданию украинских спецслужб Валерий Недосекин осуществлял сбор и передачу данных по перемещению техники ВС ДНР, координат важных объектов инфраструктуры города, местам проживания и маршрутам перемещения высокопоставленных чиновников ДНР, в том числе осуществил детальное фотографирование улиц в районе расположения резиденции главы республики. Получены данные о том, что указанная информация использовалась украинскими спецслужбами для планирования диверсионно-террористической деятельности на территории ДНР», — говорится в сообщении.

При этом Недосекин передал СБУ личные данные военнослужащих ВС ДНР. «Кроме того, в октябре 2016 года задержанный занял должность директора колледжа при Донецкой академии автомобильного транспорта, а также председателя приемной комиссии. Пользуясь своим служебным положением, Валерий Недосекин, получив доступ к анкетным данным военнослужащих ВС ДНР, поступающих в академию, передавал эти данные украинским спецслужбам, в том числе с целью размещения на сайте «Миротворец». МГБ в отношении Недосекина Валерия Борисовича возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 321 УК ДНР («Шпионаж»). Ведутся следственные мероприятия», — отмечается в материале.

В свою очередь, спикер НМ ЛНР Марочко заявил, что за прошедшие сутки украинские войска выпустили по позициям ЛНР 420 снарядов и мин. «За прошедшие сутки украинские войска 16 раз нарушили режим прекращения огня. Огонь велся из различных типов вооружений: минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов, БМП и стрелкового оружия. Всего по территории республики было выпущено 420 мин и гранат», — сказал Марочко.

Марочко добавил, что в результате обстрела из 120-мм миномета получил ранение один боец ЛНР. По его словам, противник перебросил к линии соприкосновения самоходные артиллерийские установки (САУ), гаубицы и реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град». «В районе населенного пункта Новозвановка выявлены две 152-миллиметровые САУ «Акация». В населенном пункте Новотошковское отмечена огневая позиция одной 122-миллиметровой САУ «Гвоздика». В населенном пункте Троицкое обнаружены огневые позиции двух 122-миллиметровых артиллерийских гаубиц Д-30. В населенном пункте Луганское отмечено размещение четырех замаскированных РСЗО БМ-21 «Град», — уточнил Марочко.

Он рассказал, что вчера двое солдат ВСУ погибли в результате взрыва мины в стволе миномета. «Так, вчера еще две украинские семьи остались без кормильцев, а по документам они будут числиться как пропавшие без вести. И в лучшем случае для успокоения родственников лживые СМИ начнут их поиски, естественно, всего лишь на страницах интернета. В результате взрыва мины в стволе миномета на позициях в районе населенного пункта Новоалександровка во время преступных обстрелов двое военнослужащих первого батальона 24-й бригады погибли, еще один — получил тяжелое ранение и был госпитализирован», — сказал представитель НМ ЛНР.

Он также проинформировал, что «в связи с непрекращающимися провокациями, проводимыми подразделениями 54-й бригады ВСУ на Светлодарской дуге, состояние парка бронетехники бригады оценивается как неудовлетворительное». «Выявлены перебои с поставками горюче-смазочных материалов, несмотря на то, что на данный момент в подразделениях критически низкий запас топлива. Горюче-смазочные материалы распродаются для приобретения теплых вещей, еды и спиртного», — подытожил Марочко.

Спикер пресс-центра штаба «АТО» Мотузяник заявил, что за сутки в результате боевых действий двое украинских военнослужащих получили ранения. Это произошло в результате обстрела войсками ДНР позиции «Шахта Бутовка». «Семь военнослужащих получили травмы в результате подрыва грузовика на неизвестном взрывном устройстве. Инцидент произошел в районе Лебединского. Также в госпитале умер офицер ГСЧС, получивший тяжелое ранение в Авдеевке 2 февраля», — рассказал полковник Мотузяник.

Военный проинформировал, что на Донецком направлении войска ДНР обстреливали украинские позиции на всей линии разграничения. Мощный обстрел украинских позиций «состоялся в Каменке — он продолжался почти семь часов». При этом на Светлодарской дуге, в авдеевской промзоне и на ее флангах — Каменка и позиция «Шахта Бутовка» — войска противника применяют минометы. «В Авдеевке «оккупанты» изменили тактику: утром интенсивность минометных обстрелов уменьшилась, вместе с этим на передовую выходят вражеские снайперы», — сказал Мотузяник.

По его словам, на Луганском направлении войска ЛНР используют в основном легкое вооружение. Всего на Луганском направлении состоялось 10 обстрелов.

На Мариупольском направлении, в районе Новотроицкого, ВС ДНР осуществили минометный обстрел. «На этих же рубежах враг применял БМП. В Старогнатовке и на южных приморских рубежах в течение дня враг применял стрелковое оружие, гранатометы и вооружения бронетранспортеров. Активно ведется снайперский огонь», — подытожил Мотузяник.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля в Донбассе противоборствующие стороны должны были начать отвод тяжелых вооружений с линии соприкосновения. Ранее, 18 февраля в Мюнхене прошла встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России. Во время встречи дипломаты обсудили вопросы прекращения огня и вывода тяжелого вооружения из Донбасса. Кроме того, генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил о планах увеличить до 20 количество зон разведения украинских войск и армий ДНР и ЛНР вдоль линии соприкосновения в Донбассе.

Напомним, 26 августа в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление с 1 сентября режима «бессрочного прекращения огня» (девятый по счету режим прекращения огня с 2014 года). 21 сентября в Минске представители ЛНР и ДНР на встрече участников Трехсторонней контактной группы парафировали подписанное представителями Украины, России и ОБСЕ рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предусматривал создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской (Луганщина) и Петровского (Донетчина). Разведение сил произошло в Золотом (1 октября) и Петровском (7 октября).