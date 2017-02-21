Джакарта, 21 февраля, 2017, 21:04 — ИА Регнум. Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд в следующем месяце посетит Джакарту, сообщает 21 февраля Associated Press.

Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд

«Это исторический визит для нашей страны», — заявил представитель правительства Индонезии Прамоно Анунг (Pramono Anung).

Президент Индонезии Джоко Видодо выразил надежду, что официальный визит короля Саудовской Аравии привлечет в экономику страны до $25 млрд инвестиций, добавил Анунг.

Напомним, предыдущий визит короля Саудовской Аравии в Индонезию состоялся 46 лет назад во времена правления Фейсала ибн Абдул-Азиза Аль Сауда. Предстоящий визит продлится с 1 по 9 марта.