Кишинёв, 21 февраля, 2017, 21:03 — ИА Регнум. Правительство, парламент и президентура Молдавии создадут совместную рабочую группу для выработки общей позиции и решений по урегулированию молдавско-приднестровского конфликта. Об этом заявил по итогам состоявшейся 21 февраля первой трехсторонней встречи с премьер-министром Молдавии Павлом Филипом и спикером парламента Андрианом Канду президент страны Игорь Додон, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremin.ru Президент Молдовы Игорь Додон

«Мы договорились о создании единой платформы на уровне экспертов и должностных лиц президентуры, парламента, правительства для продвижения в данном вопросе», — сказал Додон.

По его словам, в рабочую группу войдут представители правительства, президентуры и парламента. Президентуру там будет представлять советник главы государства по вопросам «реинтеграции» Василий Шова.

Три руководителя также сошлись в том, что решение по урегулированию должно приниматься исключительно в переговорном формате «5+2», и что результатом должна стать «реинтеграция» и «территориальная целостность» Молдавии. При этом спикер Канду сказал, что сейчас не время говорить о федерализации или других конкретных моделях урегулирования.

По ряду других вопросов позиции президента, премьера и спикера разошлись. Додон, в частности, в очередной раз заявил, что внедрение Соглашения об ассоциации с ЕС принесло больше вреда чем пользы Молдавии и в случае воли на то населения или парламентского большинства может быть отменено.

Он также сообщил о том, что 3−4 апреля намерен подписать Соглашение о сотрудничестве с Евразийским союзом. Спикер парламента подчеркнул, что этот документ не будет иметь никаких юридических последствий, а «евроинтеграция» и «модель Евросоюза» остается безальтернативным внешнеполитическим ориентиром страны.

Додон также высказался за расширение президентских полномочий, и если парламент не пойдет навстречу, он может инициировать референдум по этому вопросу. Глава государства, в частности, требует дополнительных возможностей для роспуска парламента с тем, чтобы как можно скорее провести досрочные парламентские выборы.

Канду и Филип высказались категорически против досрочных выборов, как угрожающих стабильности и экономическому развитию страны, а идею референдума назвали бесполезной и неуместной.

Кроме того, Додон в очередной раз высказался против открытия Офиса связи НАТО в Кишиневе, поскольку это угрожает нейтралитету Молдавии. Спикер и премьер заявили, что открытие офиса состоится уже в апреле, и угрозы нейтралитету он не несет.

В заключение стороны сказали, что, несмотря на то, что многие разногласия не были преодолены, подобные дискуссии полезны и будут продолжены.

ИА REGNUM напоминает, что Додон ранее выступал за урегулирование молдавско-приднестровского конфликта путем федерализации, в то время как представители Демпартии Молдавии во главе с Владимиром Плахотнюком, контролирующие правительство и парламентском большинство и фактически руководящие страной, выступали категорически против.