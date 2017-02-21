Майкоп, 22 февраля, 2017, 01:46 — ИА Регнум. В Адыгее названы сферы деятельности, занятость в которых не приносит большого дохода. Так, работники, организаций, связанных с сельским хозяйством, охотой и лесным хозяйством получают зарплаты ниже, чем в среднем по республике на 85,8%. Такие данные ИА REGNUM озвучили в управлении Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея 22 февраля.

Adygheya.ru Майкоп, Республика Адыгея

Не могут похвастаться высокими зарплатами и сотрудники организаций и учреждений здравоохранения и предоставления социальных услуг. Они получают на 83% меньше, чем в среднем по Адыгее. Аналогичная ситуация и с организациями образования (ниже среднереспубликанских на 82,1%), строительства (на 89,2%). Заработные платы в фирмах, осуществляющих операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг ниже среднего по Адыгее на 77,5%, а у занятых в гостиничной и ресторанной сфере — на 58,8%.

Наиболее высокая заработная плата в республике в январе-декабре 2016 года сложилась у работников организаций, занятых финансовой деятельностью (она на 93,8% выше среднего уровня по республике), добычей топливно-энергетических полезных ископаемых (в 2,5 раза), государственным управлением и обеспечением военной безопасности; социальным страхованием (на 44,9%).

В декабре прошлого года среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) работников организаций, включая субъекты малого предпринимательства, немногим превысила 28,358 тыс. рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 3,2%. А вот реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, за год (по сравнению с декабрем 2015 года) снизилась на 1,9%. По сравнению с ноябрем 2016 года рост составил 19,5%.