Челябинск, 21 февраля, 2017, 20:48 — ИА Регнум. Бюджет Челябинской области пополнился за счет поступления федерального трансферта в 3 млрд 167,7 млн рублей. Денежные средства были распределены по целевым направления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства финансов Челябинской области.

Советский плакат «Хозяйствуй умело!»

Проект изменений в областной бюджет был представлен заместителем министра финансов Челябинской области Антоном Прыгуновым 21 февраля 2017 года на заседании законодательного собрания региона.

Полученные средства уже распределены. На господдержку сельхозпроизводителей уйдёт 1 млрд 376,8 млн рублей, обеспечение лекарственными препаратами, медизделиями и спецпродуктами лечебного питания для детей-инвалидов — 592,9 млн рублей, на развитие дорог в сельской местности — 309 млн рублей, на высокотехнологичную медицинскую помощь было расписано 184,3 млн рублей, на господдержку малого и среднего бизнеса выделили 182,3 млн рублей, на создание мест в школах — 175,8 млн рублей, 140,7 млн рублей было распределено на компенсацию гражданам по капитальному ремонту, 59,5 млн рублей на помощь молодым семьям в приобретении и строительстве жилых помещений эконом-класса, на единовременные выплаты медработникам 53,4 млн рублей и 42,4 млн рублей на меры по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий».

С учетом внесенных изменений доходы областного бюджета на 2017 год составили 126 млрд 659,3 млн рублей, расходы — 136 млрд 659,8 млн рублей. Дефицит остался без изменений —10 млрд рублей.