Москва, 21 февраля, 2017, 20:46 — ИА Регнум. Законопроект о наделении органов местного самоуправления полномочиями по согласованию перепланировки или переустройства нежилого помещения в многоквартирном доме внесла в Госдуму депутат Галина Хованская («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 21 февраля. Предлагается также урегулировать в жилищном законодательстве отношения по перепланировке или переустройству нежилых помещений в многоквартирном доме.

Yaroslav Igoshin Подвал жилого дома

Наделив МСУ полномочиями по согласованию и контролю за перепланировкой или переустройством нежилого помещения в многоквартирном доме, во-первых, будет соблюден баланс интересов собственников жилых и нежилых помещений в части равенства участников правоотношений при выполнении ими своих правомочий, во-вторых, будут соблюдены законные права и интересы всех собственников квартир и нежилых помещений в многоэтажках.