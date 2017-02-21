Бейрут, 21 февраля, 2017, 20:40 — ИА Регнум. Башар Асад является для Сирии «единственным реалистичным решением» конфликта, заявила глава «Национального фронта» Марин Ле Пен во время своего визита в Ливан, сообщает газета Le Figaro.

Gauthier Bouchet Марин Ле Пен

По информации газеты, ранее ливанское руководство выражало готовность встретиться со «всеми кандидатами» на должность президента Франции. Ранее в январе 2017 года Бейрут уже посетил Эммануэль Макрон.

Во время своего визита в Ливан лидер французских националистов пообещала вернуться после своего избрания уже с «официальным визитом».

Характеризуя ситуацию вооруженного конфликта Сирии, Марин Ле Пен заявила, что считает Башара Асада для Франции «гораздо более обнадёживающим решением», чем запрещенное в России «Исламское государство».

Стоит отметить, что вопрос отношений с Дамаском особенно важен для Ливана, который «до 2005 года находился под опекой Сирии» и является ее ближайшим соседом.

При этом издание подчеркивает, что премьер-министр Ливана Саад Харири предостерёг Марин Ле Пен от приравнивания всего ислама к исламистскому терроризму.

В свою очередь, глава французских националистов заявила журналистам, что лучший способ защиты христиан Ближнего Востока — «искоренение исламского фундаментализма».