Псков, 21 февраля, 2017, 20:33 — ИА Регнум. «Работа с инвесторами не должна сводиться к проведению ярмарок, созданию сайтов и прочему. Это уходит в прошлое. Вы лично сопровождаете каждого, ножками, носите их бумаги, индивидуально решая проблемы каждого», — заявил сегодня, 21 февраля, губернатор Псковской области Андрей Турчак на заседании регионального совета по инвестициям. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации области, Турчак призвал руководителей органов исполнительной власти и других ответственных лиц «коренным образом поменять подход в сопровождении предпринимателей».

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Андрей Турчак также раскритиковал работу системы электронного документооборота, когда документы длительное время проходят согласование в различных ведомствах. «Это какая-то бездна. Если документ туда попадает, считай — умер. Да, нужно выверять документы, но по месяцу бумаги лежать не должны», — отметил Турчак.

Председатель областного комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко отметила, что на технологическое присоединение к к электрическим сетям в среднем уходит около 40 дней. Основным сдерживающим механизмом, по её словам, является несвоевременное исполнение обязательств со стороны заявителя. «Я думаю, не составит труда каждого предпринимателя сопровождать лично. Если вы не будете этим заниматься, ничего не поменяется», — отметил губернатор Псковской области.

Что касается сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства, Псковская область вошла в группу регионов, добившихся высоких показателей. По данным Агентства стратегических инициатив (АСИ), средняя продолжительность этих процедур в Псковской области составляет 75 дней.

Андрей Турчак заявил, что при обращении заявителей в проектный офис должен работать принцип «одного окна», и призвал ответственных лиц уже с марта работать по-другому. «Если в 2017 году не будет динамики, начнут лететь шапки. Все, кто вставляет палки в колеса, будут нести ответственность, вне зависимости от уровня подчинённости», — подчеркнул глава Псковской области.