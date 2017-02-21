Ленинградская область, 21 февраля, 2017, 20:27 — ИА Регнум. Дизельную подводную лодку, которая строится для Тихоокеанского флота России, назовут в честь города Волхов в Ленинградской области. Об этом сегодня, 21 февраля, корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в областном правительстве.

«Адмиралтейские верфи» Подводная лодка типа 636.3

«Главкомат ВМФ России одобрил идею присвоения имени города трудовой доблести и славы Волхова одной из строящихся подводных лодок», — сказал собеседник агентства.

Подводная лодка проекта 636.3 («Варшавянка») строится на АО «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге.

Добавим, что решение о присвоении имени «Волхов» субмарине приурочено к празднованию 90-летия со дня образования Ленинградской области, которое будет отмечаться 29 июля 2017 года.

Город Волхов, возникший в 1918 году на месте поселка строителей Волховской ГЭС, сыграл важнейшую роль в прорыве блокады Ленинграда. Именно у стен этого города шли самые ожесточенные бои за Ленинград, именно в Волховском районе ценой невероятных усилий и огромных человеческих потерь в ходе Тихвинской операции осенью 1941 года были остановлены, а затем разбиты наступавшие на северную столицу немецкие войска.

В годы войны в Волхове работали семь предприятий, в том числе Волховская ГЭС, которая снабжала электроэнергией осажденный Ленинград благодаря 100 км кабеля, проложенному по дну Ладожского озера летом 1942 года. Обеспечение блокадного города электричеством по этому кабелю называли прорывом энергетической блокады Ленинграда. Кроме того, именно через Волховский железнодорожный узел пошло снабжение изможденных ленинградцев после прорыва блокады.

В конце 2015 года Межгосударственный Союз городов-героев СНГ присвоил городу Волхов звание «Город трудовой доблести и славы» в память о заслугах его жителей в годы Великой Отечественной войны.

Добавим, ранее воздушное судно Boeing 737−800 авиакомпании «Россия» было названо в честь города воинской славы Гатчина, где и пройдет празднование юбилея 47-го региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре прошлого года Министерство обороны РФ и «Адмиралтейские верфи» подписали контракт на поставку серии из 6 дизель-электрических подводных лодок проекта 636 «Варшавянка». Предполагается, что новые подлодки пополнят состав Тихоокеанского флота РФ к 2021 году. Первые две субмарины ВМФ России получит в 2019, затем еще по две в 2020 и 2021 годах. Ранее серию из шести «Варшавянок» получил Черноморский флот РФ.

Эти подлодки предназначены для уничтожения надводных кораблей и судов, подводных лодок противника, патрулирования, дозора, разведки, охраны коммуникаций в «ближней» морской зоне. Подлодки проекта 636.3 отличает очень низкая шумность, что очень затрудняет их обнаружение противником.

Субмарины проекта 636.3 могут погружаться на 300 метров и двигаться под водой со скоростью до 20 узлов. Максимальная продолжительность автономного плавания — 45 суток, экипаж — 52 человека. Длина лодок почти 74 метра, ширина — около 10 метров. Как правило, эти подлодки вооружены 4 крылатыми ракетами, 18 торпедами и 24 минами.