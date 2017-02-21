Волгоград, 21 февраля, 2017, 20:20 — ИА Регнум. Результат матча, сыгранного 19 февраля в женской гандбольной Суперлиге.

Astrahanochka.ru Гандбольный клуб Астраханочка

«Динамо-Синара» (Волгоград) — «Астраханочка» (Астрахань) 26:26

«Астраханочка» имеет некоторые шансы опуститься со второго места на третье, а волгоградские гандболистки имеют шанс подняться на пятое место. Поэтому игра получилась упорной.

Положение команд в розыгрыше женской гандбольной Суперлиги можно посмотреть здесь.