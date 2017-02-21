Ленинградская область, 21 февраля, 2017, 20:10 — ИА Регнум. Генерального подрядчика строящейся высокоскоростной автомобильной дороги Москва — Санкт-Петербург (М-11), турецкую компанию «Иджа Асталди-Идж Ичташ Иншаат Аноним Ширкети», по суду обязали оплатить очередной административный штраф в размере 300 тысяч рублей за самовольное занятие лесных участков на территории Ленинградской области. Об этом сегодня, 21 февраля, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного комитета государственного экологического надзора.

В лесу

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил обоснованность решения суда первой инстанции и постановления Госэконадзора по делу, возбужденному Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратурой в отношении турецкой компании по статье 7.9 КоАП РФ (самовольное занятие лесных участков).

Добровольную оплату штрафа в размере 300 тысяч рублей иностранный генподрячик должен произвести в течение 60 дней, в противном случае, материалы дела будут переданы в службу судебных приставов для взыскания денежных средств в принудительном порядке, отметили в пресс-службе Госэконадзора.

В первой половине 2016 года в отношении турецкой компании комитетом было рассмотрено 25 административных дел по аналогичной статье, наложено штрафов на сумму более 7 млн рублей. Компания в добровольном порядке оплатила три из них. Когда стала известна сумма ущерба, причинённого лесному фонду, — 110 млн рублей, компания подала апелляцию в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд. Там постановление комитета признали незаконным, и административное производство по 22-м делам было приостановлено, сообщили в пресс-службе Госэконадзора.

«В начале 2017 года кассационной инстанцией Арбитражного суда Северо-Западного округа одно из постановлений комитета было признано законным. Теперь, есть основания полагать, что дела, приостановленные до рассмотрения кассации, будут рассмотрены аналогичным образом, и нарушитель природоохранного законодательства понесет законное наказание», — подчеркнули в профильном комитете.

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Отметим, в мае 2016 года сообщалось, что правительство Ленобласти подписало соглашение с «Асталди Ичташ» о компенсациях на восстановление региональных дорог в Тосненском районе Ленобласти. Тогда же ИА REGNUM сообщало, что по итогам 2015 года ущерб областным дорогам от строительства трассы М-11 составил порядка 250 млн рублей.

Также в прошлом году сообщалось о нарушениях при осуществлении земельных работ по раскопке котлована субподрядчиком ООО «СевЗапСтрой». Было произведено самовольное снятие плодородного слоя почвы на площади 39 кв. метров Саблинского участкового лесничества Любанского лесничества.

Ранее ИА REGNUM также сообщало о нарушениях при строительстве трассы М-11 в Маловишерском районе Новгородской области. Там подрядчик, ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой», незаконно заасфальтировал земельный участок сельскохозяйственного назначения и разместил на нём вахтовый посёлок. Районная прокуратура внесла главе Бургинского сельского поселения представление — виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Напомним, магистраль двух столиц подрядчик планирует сдать к футбольному Кубку конфедераций в 2017 году.