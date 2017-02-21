Бишкек, 21 февраля, 2017, 19:59 — ИА Регнум. За 25 лет независимости Киргизия заключила с Россией свыше 200 межгосударственных договоров и соглашений. Об этом заявил вице-премьер-министр Олег Панкратов, выступая на международной конференции «Россия — Киргизия: партнерство, нацеленное в будущее (безопасность, экономика, гуманитарное сотрудничество)».

Kgrk.kg Кара-Балтинский горнорудный комбинат, Киргизия

Высокопоставленный киргизский чиновник отметил, что Российская Федерация по-прежнему остается главным торгово-экономическим партнером Киргизской Республики. В подтверждение своих слов он привел следующие цифры: в 2016 году внешнеторговый оборот этой среднеазиатской страны составил $5 млрд 467 млн (более 317,61 млрд рублей), из которых $1 млрд 50 млн (61 млрд рублей) приходится на торговлю с Россией.

«Товарооборот с Россией очень важен. Мы экспортируем одежду — 34% и сельхозсырье — 36,5%. Наиболее крупные статьи импорта — нефтепродукты, черный и цветные металлы, и продукты химической промышленности», — уточнил Панкратов и добавил, что за счет роста объемов экспорта товаров сельскохозяйственной, швейной и текстильной отраслей в Киргизии сокращается уровень безработицы.

Подводя итог своего выступления, вице-премьер-министр Киргизской Республики высказал мнение, что поставки российской нефти на беспошлинной основе позволят местным нефтеперерабатывающим заводам нарастить производство горюче-смазочных материалов и создавать новые рабочие места, также способствуя сокращению миграционных потоков.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, порядка 700 тыс. киргизстанцев трудятся вне Киргизии, по неофициальным — свыше 1,2 млн человек (20% населения республики). При этом до 80% из них работают на территории Российской Федерации. В 2016 году киргизские мигранты перечислили на родину $1 млрд 991,3 млн (около 115,69 млрд рублей по текущему курсу), что на 18,3% больше, чем в 2015 году.

Отметим также, что согласно информации Международного делового совета, летом минувшего года между Киргизией и Россией была достигнута договоренность о налаживании беспошлинных поставок российской сырой нефти в эту среднеазиатскую страну.