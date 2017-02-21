Лондон, 21 февраля, 2017, 19:52 — ИА Регнум. Самый толстый из английских футбольных вратарей, голкипер клуба «Саттон Юнайтед» Уэйн Шоу вызвал возмущение болельщиков и руководства клуба, съев во время матча пирожок на скамейке запасных, сообщает «Лайф».

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Невовремя проголодавшийся 125-килограммовый вратарь покидает команду по требованию болельщиков и руководства клуба.

Во время матча 1/8 финала Кубка Англии голкипер «Саттон Юнайтед» перекусил пирожком, находясь на скамейке запасных. На исход матча пирожок никак не повлиял, но болельщики и руководство клуба были сильно возмущены.

Уэйн Шоу, долгое время считавшийся одним из самых упитанных английских вратарей являлся еще и самым возрастным из них — ему должно скоро исполниться 46 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 февраля «Саттон Юнайтед» на своем поле уступил «Арсеналу» в матче 1/8 финала Кубка Англии. Встреча, прошедшая 20 февраля на стадионе «Броут Спортс Граунд», завершилась со счетом 0:2.