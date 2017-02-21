Берлин, 21 февраля, 2017, 19:43 — ИА Регнум. Германия увеличит численность своей армии на 5 тыс. солдат, согласно заявлению министерства обороны ФРГ, сообщает 21 февраля Reuters.

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«Немецкая армия столкнулась с требованиями, с которыми она никогда раньше не сталкивалась», — заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

В 2024 году общая численность ВС ФРГ должна достигнуть 198 тыс. солдат. Начиная с 2024 года, дополнительные военные расходы составят около $1 млрд в год.

Напомним, новая администрация США призвала своих партнеров по НАТО увеличить сумму военных расходов на поддержание альянса до 2% от ВВП.

20 февраля вице-президент США Майк Пенс заявил, что президент США Дональд Трамп ждет реальных шагов от стран-членов НАТО по увеличению военных расходов до конца текущего года.

В настоящий момент объем расходов на оборону Германии составляет 1,22% от ВВП страны.