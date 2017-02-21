Германия планирует увеличить численность вооруженных сил
Берлин, 21 февраля, 2017, 19:43 — ИА Регнум. Германия увеличит численность своей армии на 5 тыс. солдат, согласно заявлению министерства обороны ФРГ, сообщает 21 февраля Reuters.
«Немецкая армия столкнулась с требованиями, с которыми она никогда раньше не сталкивалась», — заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.
В 2024 году общая численность ВС ФРГ должна достигнуть 198 тыс. солдат. Начиная с 2024 года, дополнительные военные расходы составят около $1 млрд в год.
Напомним, новая администрация США призвала своих партнеров по НАТО увеличить сумму военных расходов на поддержание альянса до 2% от ВВП.
20 февраля вице-президент США Майк Пенс заявил, что президент США Дональд Трамп ждет реальных шагов от стран-членов НАТО по увеличению военных расходов до конца текущего года.
В настоящий момент объем расходов на оборону Германии составляет 1,22% от ВВП страны.