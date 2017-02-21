Калуга, 21 февраля, 2017, 19:10 — ИА Регнум. Фильм российского режиссера-документалиста Татьяны Тарасовой «Геронда» завоевал Гран-при XII Международного православного Сретенского кинофестиваля «Встреча», который 20 февраля завершился в Обнинске Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

Vstrecha-obninsk.ru Сретенский кинофестиваль «Встреча» в 2012 году

По информации оргкомитета фестиваля, лучшим игровым фильмом кинофорума жюри назвало ленту «Переплетение судеб». В этой своей картине режиссер Вера Токарева рассказывает о создателе гимна «Боже, Царя храни!» русском композиторе и дирижере, музыкальном писателе, общественном деятеле Алексее Федоровиче Львове.

В жанре документального кино высокой оценки заслуженно удостоен фильм иранского режиссера Махи Заманпура «Машти Исмаил».

Художественный фильм режиссера Юрия Фетинга «Небесный верблюд» награжден призом уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

Приз зрительских симпатий завоевала лента Эдуарда Бордукова «Коробка».

Специальный приз губернатора Калужской области получил фильм «Форсаж. Возвращение» режиссер Наталья Гугуева.

Специальным призом города Обнинска на кинофестивале наградили художественный фильм «Мать Мария» режиссера из Афганистана Садама Вахиди.

Приз Боровского монастыря достался известной калужской писательнице, поэтессе и телеведущей Марине Улыбышевой за документальную ленту «Тогда мне Родина открылась».

Награду концерна «Росэнергоатом» получила картина «Училка» режиссера Алексея Петрухина.

Напомним, в оргкомитет православного кинофорума «Встреча» в 2017 году поступило более 200 фильмов из 16 стран. В конкурсном показе приняли участие 59 художественных и документальных картин. Впервые за 12-летнюю историю «Встречи» фестивальные фильмы посмотрели порядка 30 тыс. зрителей в 18 городах и селах Калужской области.