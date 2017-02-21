Нью-Дели, 21 февраля, 2017, 18:59 — ИА Регнум. Индия готовится к созданию производства компонентов для ПЗРК Stinger, сообщает портал indiatimes.com.

Lance Cpl. Anthony Brosilow ПЗРК Стингер

Компаниями Raytheon и Tata Advanced Systems подписан меморандум о совместном производстве компонентов для переносного зенитно-ракетного комплекса FIM-92, более известного под обозначением Stinger.

Производство компонентов для «стингеров» будет развернуто в рамках программы индийского правительства «Делай в Индии», активно осуществляемой правительством Нарендры Моди.

Напомним, согласно программе «Делай в Индии» армия и флот Индии будет принимать на вооружение только системы вооружения, полностью или частично произведенные в Индии.

Применительно к производству ПЗРК FIM-92 Stinger стоит отметить, что в 2016 году Минобороны Индии уже заказало американские ударные вертолеты AH-64 Apache, комплекс вооружения которых включает и ракеты Stinger.

Напомним, компания Tata Advanced Systems Ltd — «дочка» корпорации Tata Sons, которая уже производит и поставляет высокотехнологичные военные компоненты таким производителям как Boeing, Airbus Group, Sikorsky Aircraft Corporation, Lockheed Martin Aeronautics и прочие.

Переносной зенитный ракетный комплекс FIM-92 Stinger разработан в США и был официально принят на вооружение в 1981 году. Изначально предназначенные для борьбы с низколетящими воздушными целями, ракеты комплекса был приспособлены для применения с вертолетов и самолетов. В данный момент ПЗРК FIM-92 Stinger состоит на вооружении армий более двух десятков государств и является одним из самых распространенных ПЗРК в мире.