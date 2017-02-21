Киев, 21 февраля, 2017, 18:54 — ИА Регнум. На Украине заведено уголовное дело по статье «государственная измена» против депутата Верховной рады Андрея Артеменко, который предложил «план» снятия санкций с Российской Федерации. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в своем Facebook.

Perohanych Верховная Рада Украины

Скандал разгорелся после того, как американское издание New York Times написало, что украинский депутат Артеменко в начале февраля этого года якобы передал в офис Майкла Флинна, который тогда занимал должность советника президента США по национальной безопасности, некий план по нормализации отношений между Россией и Украиной.

Издание утверждало, что одним из пунктов этого плана значился «вывод российских сил из восточной части Украины». Также в плане есть проведение референдума на Украине о передаче Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

Стоит отметить, что вокруг личности Флинна в США разгорелся сильный скандал. Выяснилось, что Флинн ещё до того, как Трамп вступил в должность президента, вел переговоры с посолом России в США по вопросу снятия антироссийских санкций. И хотя Флинн имел полное право вести подобные переговоры, либеральная американская пресса обрушилась на него и администрацию Трампа с жесткой критикой. Звучат заявления о том, что Трамп суть ли не русский шпион.

В итоге Флинн написал заявление об отставке. Было заявлено, что он не полностью передал вице-президенту Майклу Пенсу свой разговор с российским послом. Белый дом заявил, что Трамп утратил доверие к Флинну и тот подал в отставку.