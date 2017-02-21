Париж, 21 февраля, 2017, 18:50 — ИА Регнум. Во Франции отбракуют еще 600 тыс. домашних птиц в рамках мер по предотвращению распространения вируса H5N8, сообщает 21 февраля Reuters.

Torange.biz Домашняя птица

Птицы будут отбракованы на птицефермах департамента Ланды, расположенного на юго-западе Франции.

«На юго-западе остались районы, где необходимо отбраковать всех уток», — заявил министр сельского хозяйства Франции Стефан Ле Фолл.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля представители межпрофессионального комитета Cifog, который объединяет разводчиков птицы и производителей фуа-гра, заявили, что общее число отбракованных птиц во Франции может достигнуть 3 млн 300 тыс.