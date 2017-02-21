Москва, 21 февраля, 2017, 18:48 — ИА Регнум. Согласованный Контактной группой отвод тяжёлого вооружения сорван Киевом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 февраля, об этом заявил полпред президента России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов журналистам.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Техника ВСУ

Отвод тяжелого вооружения согласно договоренности, достигнутой на заседании Контактной группы, должен был произойти 20 февраля.

«К сожалению, вынужден констатировать: на текущий момент внутри зоны безопасности фактически на всём протяжении линии разграничения все ещё размещено тяжёлое вооружение», — заявил Грызлов, отметив, что это создаёт угрозу дальнейшей эскалации вооруженного конфликта и риск для жизни и здоровья проживающих в соответствующий районах мирных граждан.

«Примечательно, что после того, как намеченный на 20 февраля отвод вооружений не состоялся, представителями ЛНР было предложено проведение видеоконференции, призванной срочно решить данный вопрос. Однако властями в Киеве их запрос был, фактически, проигнорирован», — говорит полпред. «Представители ОБСЕ, к большому сожалению, также не сумели настоять на проведении подобной видеоконференции», — указал он.

«Таким образом, приходится констатировать: согласованный Контактной группой отвод тяжёлого вооружения сорван Киевом. Нынешние украинские власти не стремятся к решению комплекса накопившихся в регионе проблем», — заявил Грызлов.