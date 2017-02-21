Отвод тяжелого вооружения сорван Киевом — Грызлов
Москва, 21 февраля, 2017, 18:48 — ИА Регнум. Согласованный Контактной группой отвод тяжёлого вооружения сорван Киевом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 февраля, об этом заявил полпред президента России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов журналистам.
Отвод тяжелого вооружения согласно договоренности, достигнутой на заседании Контактной группы, должен был произойти 20 февраля.
«К сожалению, вынужден констатировать: на текущий момент внутри зоны безопасности фактически на всём протяжении линии разграничения все ещё размещено тяжёлое вооружение», — заявил Грызлов, отметив, что это создаёт угрозу дальнейшей эскалации вооруженного конфликта и риск для жизни и здоровья проживающих в соответствующий районах мирных граждан.
«Примечательно, что после того, как намеченный на 20 февраля отвод вооружений не состоялся, представителями ЛНР было предложено проведение видеоконференции, призванной срочно решить данный вопрос. Однако властями в Киеве их запрос был, фактически, проигнорирован», — говорит полпред. «Представители ОБСЕ, к большому сожалению, также не сумели настоять на проведении подобной видеоконференции», — указал он.
«Таким образом, приходится констатировать: согласованный Контактной группой отвод тяжёлого вооружения сорван Киевом. Нынешние украинские власти не стремятся к решению комплекса накопившихся в регионе проблем», — заявил Грызлов.