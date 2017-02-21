Москва, 21 февраля, 2017, 18:41 — ИА Регнум. Введение почасовой системы оплаты труда в России может привести к проблемам, связанным с учетом сокращенного рабочего дня и неполной рабочей недели в рамках трудового законодательства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 февраля, об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на заседании межфракционной рабочей группы по повышению МРОТ в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Дискутируется постоянно вопрос о почасовой заработной плате, предложения такие были и от депутатов. Нам кажется это опасная затея, с учетом достаточно гибких взаимоотношений между работниками и работодателями, можем получить серьезные возмущения и непонятные действия при короткой рабочей неделе», — сказал он.

Комментируя идею введения почасового МРОТ, Топилин подчеркнул, что в такой системе неясно, как выстроить баланс между интересами работника и работодателя. «Нам представляется, что мы здесь можем больше потерять, чем приобрести. Хотя есть страны, которые действуют по схеме почасовой оплаты труда, нам представляется, что если есть сокращенный рабочий день или неполная рабочая неделя, то здесь, с точки зрения законодательства, при нынешнем МРОТе, в месячном измерении все урегулировано — идет пропорциональная оплата труда».

При этом Топилин заверил, что дискуссия вокруг МРОТ будет продолжаться и все варианты «будут обсуждаться».