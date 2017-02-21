Калининград, 21 февраля, 2017, 18:45 — ИА Регнум. Комиссия Совета Федерации, посетившая сегодня, 21 февраля, Калининград, отметила высокие темпы подготовки к чемпионату мира по футболу.

Gov39.ru В Калининграде сформирован металлокаркас кровли стадиона ЧМ-2018

«Мы уже посещаем пятый город, который готовится к приему игр чемпионата мира по футболу. Впечатление от Калининграда позитивное. Мы поражены темпом строительства стадиона, его высокой степенью готовности», — сказал председатель временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения чемпионата Вадим Тюльпанов.

Сенатор выразил уверенность, что «в срок регион уложится».

В настоящее время на стадионе завершен металлокаркас кровли, уже идет монтаж профлиста, отметили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

До конца февраля будет готов фундамент футбольного поля. На стройплощадку начинают поступать кресла и материалы для фасадов от российского производителя.

На площадке в настоящий момент трудится более 800 человек.