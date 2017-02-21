Киев, 21 февраля, 2017, 18:39 — ИА Регнум. Сегодня, 21 февраля, Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении внефракционного народного депутата (исключен из фракции «Радикальной партии») Андрея Артеменко. Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает ИА REGNUM.

Вадим Чуприна Андрей Артеменко

«Целостность Украины — превыше всего», — написал Луценко, опубликовав фото выдержки из уголовного производства.

В документе отмечается, что Артеменко «по предварительному сговору с руководством государственной власти РФ» совершил государственную измену. Нардеп якобы «оказал помощь иностранному государству (РФ) в проведении подрывной деятельности против Украины». Эта помощь заключалась в «призывах передать в долгосрочную аренду территорию Автономной Республики Крым».

Позже на брифинге Луценко заявил, что допускает внесение в парламент представления на лишение депутатской неприкосновенности Артеменко. «В ближайшее время он будет вызван к следователю. В случае, если явится, ему будут заданы принципиальные вопросы, главное из них будет касаться той части его плана, опубликованного в американской прессе, где говорится о том, что господин Артеменко согласовал этот план с помощниками американского и российского президентов. Именно этот нюанс, который является частью материала американского СМИ, является важным для следствия. В случае, если депутат не явится, мы подготовим необходимые материалы для рассмотрения ВРУ о даче разрешения на привлечение к уголовной ответственности, статья «государственная измена»… С большой долей вероятности я говорю, что представление в любом случае будет внесено», — сказал Луценко.

В то же время депутат от «Блока Петра Порошенко» (БПП) Сергей Лещенко считает, что мирный план Артеменко исходит от Москвы. Об этом Лещенко написал на своей странице в Facebook.

В БПП считает, что инициатива Артеменко связана с народными депутатами от «Оппозиционного блока» Сергеем Левочкиным и Юрием Бойко, а также советником президента РФ Владиславом Сурковым.

«Все обсуждают «план Артеменко». По моей информации, «план Артеменко» — на самом деле план Левочкина — Бойко/Суркова. Бойко недавно был в Москве на встречах, Артеменко же исполнил роль посыльного, а в дальнейшем будет играть роль фронтмена», — подчеркнул Лещенко.

В свою очередь, в интервью изданию «Гордон» депутат Артеменко опроверг обвинения в связях с нардепами от «Оппозиционного блока» Левочкиным и Бойко, а также лидером фракции «Батькивщина» Юлией Тимошенко.

«Я каждый день слышу столько конспирологических теорий о себе. Говорят, я человек Левочкина, Бойко, Тимошенко, даже Черновецкого. Это неправда. Я свой человек. Я взрослый человек. Я гражданин этой страны и искренен в своих убеждениях. Я считаю свою мирную инициативу правильной. Убежден, что членство в НАТО, Европейском или Таможенном союзе — это средство, но не самоцель. Сообщения, что я хочу сдать Крым в аренду России, вырваны из контекста. Прочтите первоисточник. Речь шла исключительно о «мирном плане» урегулирования ситуации. Крым — это Украина», — сказал Артеменко.

По его словам, реализация мирного плана предусматривает создание из Украины внеблокового государства (которым Украина и является), а также конкретные шаги от президента США Дональда Трампа.

«Мы должны быть внеблоковой суверенной страной, которая не входит ни в какие союзы и занимается только сервисом на основании национальных богатств, которые у нас есть, на основании нашего прекрасного украинского народа и территориального расположения страны. Украина — это своеобразный шлагбаум между Западом и Востоком, между христианством и исламом… Конечно, наша мирная инициатива не может быть реализована, если Москва будет настаивать на сохранении контроля над Украиной. Нужен мировой компромисс, важнейшую роль тут должны сыграть США. Экс-президент США Барак Обама много говорил, но никаких конкретных действий для урегулирования ситуации в Украине не предпринял. Теперь у Дональда Трампа есть уникальный шанс стать миротворцем и решить российско-украинский конфликт. Первая цель: я хочу остановить войну. Вторая — я уверен, что США и Россия должны быть не врагами, а союзниками. И если мы вместе, Россия и Украина, сможем добиться этих двух целей — это будет блестяще. За три года войны никакие переговоры в Минске не принесли результата. Значит, нужно менять формат», — призвал Артеменко.

Ранее, Артеменко сказал, что он не сам разрабатывал план, ему помогали «несколько десятков депутатов из разных фракций, как из правящей коалиции, так и из оппозиционных».

Кроме того, глава Меджлиса крымскотатарского народа (организация, деятельность которой запрещена в РФ), народный депутат Украины от БПП Рефат Чубаров обвинил Артеменко в госизмене.

«Я хочу, чтобы он все свое состояние кому-то отдал или чтобы у него это состояние забрали. А я бы предложил, пусть тот, кто забрал его имущество, попользуется им лет 100, а потом мы спросим соседей всех, нужно ли ему его возвращать… Это просто мразь — такой человек, который предлагает целостному народу, как крымскотатарскому, и даже не крымскотатарскому народу — предлагает кому-то, чтобы землю крымских татар отдать на 100 лет. Этот человек не должен сидеть в этом зале. Я не знаю, есть ли правовые нормы, чтобы привлечь его к уголовной ответственности, но я тут вижу государственную измену», — отметил Чубаров.

В то же время в эфире телеканала «112 Украина» народный депутат от фракции «Народный фронт» Антон Геращенко заявил, что необходимо дождаться публикации плана, предложенного Артеменко, а уже после этого его обсуждать.

«С Артеменко я сегодня встретился в кулуарах, он заявил, что он опубликует свой мирный план полностью, и тогда его можно обговаривать. В статье New York Times самого плана не было, только некоторые фразы. Пусть публикует его, тогда будете обговаривать», — добавил Геращенко.

Он напомнил, что за три дня обсуждения предложенного Артеменко плана самого плана никто так и не увидел.

Также сегодня, 21 февраля, народный депутат от фракции «Радикальной партии» Игорь Мосийчук заверил, что фракция РПЛ начнет юридический процесс лишения экс-члена фракции Артеменко депутатских полномочий. «Мы осуществляем юридические механизмы лишения его депутатских полномочий. Это сделает ЦВК, парламент и судебная система власти. У нас есть документы, которые подтвердят, что его необходимо лишить депутатских полномочий», — сказал Мосийчук.

При этом он отметил, что этот процесс может затянуться до середины лета, и добавил, что Артеменко станет не единственным депутатом, который будет лишен депутатского мандата согласно процедуре.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил, что депутат Артеменко исключен из фракции РПЛ. Ранее издание The New York Times сообщило, что депутат Артеменко разработал концепцию заключения мира между Украиной и Россией и снятия санкций с Москвы. План якобы был передан советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну незадолго до его отставки. План предусматривает, в частности, вынос на референдум вопроса передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет, установление контроля Украины над неконтролируемой частью границы на востоке и впоследствии — снятие санкций с РФ. При этом Артеменко якобы предоставил доказательства коррупционной деятельности президента Петра Порошенко.

Напомним, 20 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о «плане» по Крыму, Донбассу и санкциям, разработанном депутатом Артеменко.