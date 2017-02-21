Ашхабад, 21 февраля, 2017, 18:36 — ИА Регнум. Ахалский областной суд приговорил свыше 30 граждан Туркмении, большинство из которых являются теперь уже бывшими преподавателями и сотрудниками туркмено-турецких лицеев, к длительным тюремным срокам. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщило радио «Азатлык» (туркменский филиал радио «Свобода») со ссылкой на источник в судебных органах.

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Отмечается, что эти учителя, а также несколько местных предпринимателей были обвинены в сотрудничестве с турецким оппозиционером Фетхуллахом Гюленом, который, как утверждают турецкие власти, является организатором попытки вооруженного госпереворота в Турции. В соответствии с вердиктом судебного органа, преподаватели проведут в тюрьме от 12 до 18 лет, а бизнесмены — 25 лет.

Также источник правозащитного издания заявил о том, что вышеозначенные граждане Туркмении подвергались пыткам во время пребывания в следственном изоляторе. «Среди них очень много получивших увечья во время допросов. Поэтому осужденных учителей отправили в колонию Байрамали», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что в конце октября — начале ноября 2016 года в Туркмении были арестованы более 20 бизнесменов, подозреваемых в связях с движением «Хызмат», лидером которого является Фетхуллах Гюлен — исламский богослов, которого турецкие власти обвинили в организации попытки мятежа, участие в котором принимали, в том числе, представители командования армии, ВВС и флота Турции.