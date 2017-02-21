Тегеран, 21 февраля, 2017, 18:28 — ИА Регнум. Верховный религиозный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал народ Палестины продолжить борьбу против Израиля, сообщает 21 февраля Reuters.

Global Panorama Палестинский флаг

«…С позволения Аллаха, мы увидим, что партизанская борьба в городских условиях откроет очень важную страницу в истории боевых действий, она нанесет еще одно поражение незаконным действиям режима», — заявил Хаменеи.

Напомним, 23 декабря прошлого года была принята резолюция Совбеза ООН, требующая от Израиля прекратить строительство еврейских поселений на палестинских территориях, в ответ на что израильский премьер Биньямин Нетаньяху официально заявил об отказе выполнять данную резолюцию.

6 февраля 2017 года парламент Израиля принял закон о легализации еврейских поселений на палестинских территориях.