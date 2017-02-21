Ленинградская область, 21 февраля, 2017, 18:29 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился о выделении средств из резервного фонда правительства Ленобласти для осуществления подъема затонувшего в начале января 2017 года в Финском заливе рыболовецкого судна Monni. Подъем будет осуществлен в марте текущего года. Об этом сегодня, 21 февраля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

47.mchs.gov.ru Судно «Монни» на дне Финского залива

Ранее стало известно, что к властям Ленинградской области обратились с просьбой о финансировании операции по подъему затонувшего судна Monni. Соответствующее решение, как сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, было принято на межведомственном совещании, посвящённому этому вопросу.

Напомним, небольшое судно Monni пропало 4 января, не вернувшись в порт Усть-Луга с грузом выловленной рыбы. Только после масштабных поисковых работ 15 января судно обнаружили на дне Финского залива, где оно и покоится до сих пор. Трое членов экипажа, находившиеся на судне в момент исчезновения, так и не были найдены и числятся пропавшими без вести.

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В областной прокуратуре отмечали, что длительное нахождение затонувшего судна на дне может привести к загрязнению акватории Финского залива, негативно повлиять на состояние природной среды в связи с возможным попаданием в морскую среду вредных веществ, что нанесет ущерб флоре и фауне и может создать опасность для здоровья людей.

Как сообщало ИА REGNUM, собственник судна ООО «ФиШиппинг» отказался оплатить работы по подъему, ссылаясь на нехватку денежных средств. В связи с этим Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура направила в Кингисеппский городской суд иск в отношении владельца компании с целью обязать профинансировать его подъем. Суд пока не вынес решения по иску прокуратуры, в связи с чем ведомство обратилось в правительство Ленобласти.

Вместе с тем для установления местонахождения погибших членов экипажа Monni в Северо-Западный региональный центр МЧС России и ГУ МЧС России по Ленобласти было направлено поручение о необходимости продолжения поисковых работ в акватории Финского залива и прибрежной зоне в районе затопления судна, а также проведения водолазных работ в точках координат, полученных с применением гидролокатора и предоставленных свидетелем — родственником одного из пропавших моряков, сообщили в пресс-службе следственного ведомства.

По факту кораблекрушения и исчезновения трех человек продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

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Добавим, межведомственные совещания, посвящённые подъему судна Monni, проходят в еженедельном режиме в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ. На них присутствуют представитель Ленинград-Финляндской транспортной прокуратуры, и.о. Ленинградского межрайонного природоохранного прокурора Сергея Петриченко, сотрудники МЧС и МВД Ленинградской области, Государственной инспекции труда в Ленобласти, Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству, Северо-Западного управления государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга, ФГБУ «Администрация морских портов Балтийского моря», Балтийского филиала ФБУ «Морская спасательная служба Росморречфлота» и представитель собственника судна Monni.