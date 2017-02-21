Киев, 21 февраля, 2017, 18:18 — ИА Регнум. Российская нефтедобывающая компания «ЛУКОЙЛ» продала свой последний актив на Украине. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщает пресс-служба «ЛУКОЙЛа».

Kneftechim.lukoil.com Рабочие завода «Карпатнефтехим»

Сообщается, что российская компания «ЛУКОЙЛ» продала 100% своей доли владения в компании LUKOIL Chemical B.V. (юрисдикция Нидерландов), которой принадлежит нефтехимический завод «Карпатнефтехим», расположенный на территории Ивано-Франковской области Украины.

Известно, что ранее «ЛУКОЙЛ» владела Одесским НПЗ и сетью АЗС. Однако, эти активы были проданы в 2013/14 годах.

Стоит отметить, что «ЛУКОЙЛ» ранее владел довольно существенными активами в странах Восточной и Центральной Европы. «ЛУКОЙЛ» владела автозаправочными станциями и нефтеперерабатывающими мощностями в таких странах, как Польша, Румыния, Литве, Латвии, Болгарии, Венгрии и Словакии. Существенная часть этих активов за последние четыре года была продана.