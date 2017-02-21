Псков, 21 февраля, 2017, 18:13 — ИА Регнум. В Пскове сегодня, 21 февраля, почтили память воинов-разведчиков бригады спецназа Западного военного округа, погибших при исполнении долга в Республике Афганистан и на территории Северного Кавказа. Как отметил губернатор Псковской области Андрей Турчак, с сегодняшнего дня в Псковской области начинается череда памятных дат, посвященных погибшим при исполнении воинского долга военнослужащим.

Pskov.ru Память

Он сообщил, что в начале марта в Чечне будет установлен памятный знак — Поклонный крест высотой 2,6 метра, который установят на месте гибели десантников 6-й роты в Аргунском ущелье.

Командир бригады спецназа полковник Константин Бушуев напомнил, что в ходе выполнения разведывательных задач погибли 25 бойцов, 22 из них награждены орденами Мужества, а трое получили звание Героя России посмертно.

Напомним, бригада специального назначения, дислоцированная в Пскове, была сформирована в 1962 году. Военнослужащие подразделения успешно выполняли боевые задачи во многих «горячих» точках: в Республике Афганистан, на территории Северного Кавказа. Самой скорбной датой в истории псковского спецназа стало 21 февраля 2000 года, когда в бою под Харсеноем (Чеченская Республика) погибли 25 разведчиков.