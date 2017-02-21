Санкт-Петербург, 21 февраля, 2017, 18:13 — ИА Регнум. Суд в Петербурге вынес обвинительный приговор уроженцу Таллина, учащемуся одного из колледжей Алексею Нестерову, убившему ножом инструктора спортивного клуба, 25-летнего петербуржца Дмитрия Томилина. Преступление, совершенное при свидетелях днем 5 февраля 2016 года на улице Некрасова в центре Петербурга, было зафиксировано камерами видеонаблюдения и поразило горожан своей дерзостью и жестокостью.

Pixabay.com За колючей проволокой

По версии следствия, вечером 5 февраля у дома 1/38 по улице Некрасова, в ходе внезапной ссоры 24-летний Нестеров нанес Томилину ножом множественные колото-резаные ранения. Потерпевший был доставлен в Мариинскую больницу, где в тот же день скончался от полученных ранений.

Органами СКР по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

«Приговором суда Нестерову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили 21 февраля в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Погибший Дмитрий Томилин работал инструктором спортклуба на Кондратьевском проспекте. Он был выпускником НГУ им. Лесгафта, кандидатом в мастера спорта по боксу и занимался бодибилдингом. Друзья и коллеги вспоминали о нем как о спокойном и неконфликтном человеке. Предполагалось, что мотивом преступления стал конфликт из-за девушки.