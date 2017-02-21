Белгород, 21 февраля, 2017, 18:10 — ИА Регнум. Депутаты Белгородского городского совета на очередной сессии одобрили проект детского города мастеров «Мастерславль». Как сообщает ИА REGNUM, ранее его создание на месте старого зоопарка, который должен переехать за город, одобрили на заседании Наблюдательного совета по развитию мультипарка Белгородской агломерации с участием губернатора области Евгения Савченко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дети

Детский город мастеров «Мастерславль» должен стать моделью небольшого города, направленной на социальное развитие детей и адаптацию к жизни в современном обществе. Там будет свой железнодорожный вокзал, своя почта, больница, налоговая инспекция, банки, предприятия и заводы. Задача проекта — сделать посещение города мастеров не просто развлечением, но пробудить интерес к труду, показать многообразие профессий и дать возможность глубже познакомиться с наиболее понравившимися из них. «Каждая профессия в городе мастеров — это, с одной стороны, игра. Но это настоящая и очень полезная игра. Дети смогут создавать здесь свой собственный продукт. И поймут, насколько это важно», — заявил Савченко.

Белгородский «Мастерславль» возведут в районе пересечения проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Супруновской, в пойме реки Везёлка (территория бывшего зоопарка). Будет построено здание общей площадью около трех тысяч квадратных метров, а также благоустроена прилегающая территория и набережная. Реализация проекта будет происходить за счет внебюджетных источников. Якорным инвестором выступит ГК «Агро-Белогорье». Планируется, что «Мастерславль» будет состоять из 41 мастерской, и за каждой из них будут закреплены координаторы и инвесторы из ведущих организаций города Белгорода, деятельность которых совпадает с функциональным значением мастерских.

«Детский город мастеров «Мастерславль» должен стать нашим общим делом на благо юных белгородцев. Этот проект направлен на развитие личностного потенциала детей, создание условий для их всесторонней самореализации. Прошу принять активное участие в его реализации», — обратился глава администрации города Белгорода Константин Полежаев к присутствующим потенциальным инвесторам и координаторам мастерских.

Строительство «Мастерславля» начнется весной 2017 года. Уже прошли переговоры с представителями компании ЗАО «Мастерславль» (г. Москва) по вопросу заключения договора франшизы, ведется разработка проектно-сметной документации.

Вкладом в уставной капитал от муниципального образования станут два нежилых помещения общей площадью 200 и 240 квадратных метров, а также земельный участок площадью 33,9 тыс. квадратных метров. Общая стоимость этого имущества оценивается в 75,4 млн рублей, что соответствует доле участия в уставном капитале в размере 26%. Вопрос о вхождении городского округа в состав учредителей акционерного общества рассматривался на заседании профильной комиссии Горсовета — по экономической политике и муниципальной собственности. Учитывая «высокую социальную значимость» проекта, депутаты поддержали создание акционерного общества.