Стокгольм, 21 февраля, 2017, 18:09 — ИА Регнум. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен удивлен ложным высказыванием Трампа относительно якобы опасной обстановки в Швеции. Как сообщает сегодня, 21 февраля, издание The Local, шведский министр напомнил, что распространяемую информацию надо проверять и использовать факты корректно.

Frankie Fouganthine Стефан Лёвен

«Я, как и многие другие, полагаю, был удивлен комментариями, высказанными в эти выходные относительно Швеции», — рассказал Стефан Лёвен на пресс-конференции по итогам встречи с генерал-губернатором Канады Дэвидом Джонстоном.

«У нас есть возможности, у нас есть вызовы, мы работаем с ними каждый день. Но также я уверен, мы должны быть ответственны за корректное использование фактов, за проверку любой распространяемой нами информации», — добавил премьер.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 февраля во время выступления во Флориде Дональд Трамп, рассказывая о безопасности страны, привел в пример Германию, а также Швецию, в которой якобы накануне ночью (17 февраля) произошло что-то опасное. Министерство иностранных дел и полиция безопасности заявили, что никаких происшествий, связанных с беженцами и угрозой теракта, в Швеции в последнее время не было. Позже Трамп пояснил, что его высказывание основывалось на передаче FoxNews, где затрагивалась тема миграции и где фигурировала Швеция. Он также добавил, что имел в виду не конкретный инцидент, а обстановку в целом.