Челябинск, 21 февраля, 2017, 18:07 — ИА Регнум. Участок автодороги федерального значения М5 «Урал» с 1548 по 1780 километр перекрыт экипажами госинспекторов. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области.

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В связи с неблагоприятными погодными условиями на участке дороги начиная от города Аша и до города Миасс запрещено движение грузового автотранспорта. Данный участок дороги расположен в горнозаводской зоне и изобилует крутыми подъемами и спусками, а также опасными поворотами.

Ограничение действует с 17.00 до 23.00 21 февраля 2107 года и связано со снегопадом. время окончания ограничение может быть изменено, и будет зависеть от погодных условий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, движение было закрыто до утра 21 февраля. Под ограничение попал с 1548-го по 1679-й километр трассы.