Мурманск, 21 февраля, 2017, 18:05 — ИА Регнум.



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В Росатомфлоте подвели итоги деятельности предприятия за 2016 год. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в отделе коммуникаций Росатомфлота, прежде всего предприятие планомерно реализует программу по созданию новых продуктов для российского и международных рынков.

«В 2016 году под проводкой атомных ледоколов в акватории Северного морского пути проведено 410 судов общей валовой вместимостью 5 288 284 тонны, — отметили в отделе. — Для сравнения, в 2015 — 195 судов (общей валовой вместимостью 2 042 522 тонны)».

По оценке генерального директора ФГУП «Атомфлот» Вячеслава Рукши, предприятие в контрактные сроки выполняет ледокольное обеспечение крупнейших национальных углеводородных проектов.

«Наши партнёры доверяют профессионализму моряков и береговых работников атомного ледокольного флота, — отметил Рукша. — Увеличение числа проводок, участие в новых арктических проектах — это лучшее подтверждение конкурентоспособности предприятия».

В Росатомфлоте также напомнили, что в 2016 году были заключены контракты с российским судостроительным предприятием ООО «Краншип» на строительство ледокольного буксира «Юрибей» проекта «Т40 105» и ледокольного буксира проекта «Т3687». Данные договоры были заключены в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию портового флота для задач Ямал СПГ. Реализация всего проекта подразумевает строительство и дальнейшее оказание услуг Портофлота в порту Сабетта 2-мя портовыми буксирами, 2-мя ледокольными буксирами и одним портовым ледоколом. Строительство судов ведётся российскими верфями. Окончание строительства и приёмка первых двух буксиров досрочно произведены в апреле-мае 2016 года, завершение строительства оставшихся трёх судов Портофлота планируется в соответствии с согласованными графиками до конца ноября 2018 года.

Напомним, арктический порт Сабетта и завод «Ямал СПГ» — это приоритетные проекты по созданию в России центра по производству сжиженного природного газа мощностью 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения на полуострове Ямал.

Как сообщало ИА REGNUM, только за декабрь 2016 года ледоколы Росатомфлота провели в порт Сабетта 24 судна и еще 21 — в направлении мыса Каменный.