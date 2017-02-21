«На лиц с двойным гражданством в Финляндии могут оказывать давление»
Хельсинки, 21 февраля, 2017, 17:50 — ИА Регнум. На финских военных с двойным гражданством и их семьи могут оказывать давление. Об этом заявил министр обороны Юсси Ниинистё, выступая перед оборонной комиссией парламента страны сегодня, 21 февраля, сообщает финский национальный вещатель Yle.
По словам Ниинистё, в определенных ситуациях двойное гражданство может стать проблемой: «Я бы не стал обобщать, что все лица с двумя паспортами представляют угрозу для безопасности Финляндии, но при определенных ситуациях, когда лицо с двойным гражданством занимает воинскую должность, на него или его семью могут оказывать давление. Глава оборонного ведомства Финляндии также сообщил, что в Минобороны готовится законопроект, предусматривающий ограничения для лиц с двойным гражданством при назначении на определённые должности в оборонительных силах страны. «Мы надеемся, что закон вступит в действие 1 января 2018 года», — заявил Ниинистё.
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Как сообщало ИА REGNUM, финское издание Yle первым распространило информацию о том, что в оборонительных силах страны действует неофициальное распоряжение, в соответствии с которым лиц с двойным гражданством — Финляндии и России — не берут в разведчасти, на обучение по управлению дронами, в военно-воздушные силы, а также на подготовку, организованную совместно с Пограничной службой. В пресс-службе ведомства данную информацию опровергают.