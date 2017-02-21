Киев, 21 февраля, 2017, 17:46 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко считает, что Европейский Союз должен ужесточить санкции против Российской Федерации в связи с тем, что власти РФ признали действительными на своей территории документы, выданные властями Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее заявление сделал сегодня, 21 февраля, пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«Президент высказался за ужесточение санкций против России из-за признания ею фейковых документов фейковых республик», — написал Цеголко в своем Twitter.

Порошенко считает, что признание Россией документов ДНР и ЛНР говорит об отказе от Минского процесса. Такое заявление Порошенко сделал на встрече с комиссаром Евросоюза по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христосом Стилианидесом.

Пресс-служба Порошенко сообщила, что Стилианидес побывал в городе Майорск в Донбассе, после чего заявил, что Европейский Союз продолжит поддерживать Киев.

Напомним, 18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании на территории Российской Федерации документов, выданных властями ДНР и ЛНР. Кремль подчеркнул, что данное решение вызвано исключительно гуманитарными соображениями.