Вашингтон, 21 февраля, 2017, 17:29 — ИА Регнум. США заморозили управлявшуюся ЦРУ программу военной помощи вооружённой «оппозиции» Сирии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на неофициальные источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

По информации агентства, программа ЦРУ была приостановлена после январского нападения экстремистов, нарушившего режим прекращения огня.

При этом источники утверждают, что приостановка поставок финансовых средств, оружия, боеприпасов и инструкторов не связана со сменой администрации в Белом доме и приходом к власти нового президента США Дональда Трампа.

Агентство напоминает, что в рамках указанной программы вооружённые отряды, организационно входящие в так называемую «Свободную сирийскую армию» (ССА), получали финансирование, проходили обучение владению оружием, в том числе и противотанковыми управляемыми ракетными комплексами американского производства.

Интересно, что ранее в США прозвучало заявление о том, что Пентагон не передавал сирийским незаконным вооруженным формированиям американские ПЗРК даже после снятия бывшим президентом США Бараком Обамой ограничений на поставки переносных зенитно-ракетных комплексов в зону сирийского конфликта.

Напомним, 21 февраля пулеметно-минометным обстрелом боевиков была сорвана доставка гуманитарных грузов от ООН в населенный пункт Аль-Ваер в Сирии.