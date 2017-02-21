Самара, 21 февраля, 2017, 17:27 — ИА Регнум. В Чапаевске Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего Алексея Кошмана, обвиняемого по целому ряду уголовных статьей: «Использование рабского труда, совершенное с угрозой применения насилия и применением насилия, с изъятием, сокрытием документов, удостоверяющих личность потерпевшего», «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия», «Причинение физических страданий путем систематического нанесения побоев», «Незаконное проникновении в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица», «Тайное хищение чужого имущества», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР региона.

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По версии следствия, в начале 2014 года обвиняемый, имеющий подсобное хозяйство и в собственности своей семьи земельный участок общей площадью 1515 кв м, пригласил к себе поработать знакомого мужчину, проживающего в то время в Северной Осетии — Алании. Алексей Кошман, обещал ему достойные условия проживания, питание и помощь в поиске работы с достойной оплатой труда.

Однако, с 2015 года по 2016 год когда, знакомый с Северной Осетии приехал в Самарскую область, Кошман незаконно лишил его свободы, изъял у него паспорт и удерживал потерпевшего в подневольном состоянии, используя его труд в личных целях на безвозмездной основе.

Потерпевший находился от Кошмана в зависимом положении и не мог отказаться от выполнения поручаемых ему работ. За не удовлетворившие Кошмана результаты и качество работы, обвиняемый периодически наносил потерпевшему телесные повреждения подручными предметами, такими как металлическая монтировка, черенок от лопаты, деревянная палка. После избиения Кошман запрещал мужчине обращаться за медицинской помощью, надевал на его ногу металлическую цепь, фиксируя ее к металлической трубе, лишая, таким образом, свободы передвижения и удерживая потерпевшего в таком состоянии у себя в доме не менее 6 часов.

Кроме того, в указанный период времени Кошман незаконно проник в жилище своих соседей, а также похитил с сельскохозяйственного поля, правообладателем которого является общество с ограниченной ответственностью, кукурузу на общую сумму в 10 тысяч рублей, причинив ущерб ООО на указанную сумму.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу.