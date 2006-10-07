Калуга, 21 февраля, 2017, 17:27 — ИА Регнум. Сегодня, 21 февраля, исполнилось 100 лет со дня рождения Ивана Милехина, почетного гражданина Калуги и основателя Поста №1 у Вечного огня на площади Победы в областном центре, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы городской думы Калуги. Александр Иванов поздравляет фронтовика с 40-летием Поста № 1

За более чем 40-летнию историю почетного караула тысячи калужских школьников несли вахту у мемориала. Иван Федорович Милехин участвовал в обороне Москвы и в контрнаступлении 1941 года. Два года Милехин воевал на территории Калужской области, командовал стрелковым полком, принимал участие в операции «Багратион» по освобождению Белоруссии. Офицер получил шесть ранений и один раз был контужен. Специальным указом короля Англии Георга VI советский офицер Иван Милехин стал кавалером ордена Британской империи.

Помимо большого количества медалей, Иван Федорович был награжден двумя орденами Боевого Красного Знамени, орденом Александра Невского, тремя орденами Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны. Звание «Почётный гражданин города Калуги» было присвоено Ивану Милехину в мае 1990 года.

«Иван Федорович Милехин — выдающийся человек, его имя навечно вписано в историю нашего города. Я, как и все калужане, горжусь своим прославленным земляком, — сказал глава городского самоуправления Александр Иванов. — Иван Федорович очень многое сделал для патриотического воспитания молодого поколения, он не только создал Пост №1, но и сумел сохранить его в трудные 90-е годы. Именно ему принадлежит идея особого «Милехинского» шага, который взяли на вооружение многие другие города России. Благодаря Ивану Федоровичу Милехину Пост №1 по праву стал одной из визитных карточек Калуги».