Ярославль, 21 февраля, 2017, 17:25 — ИА Регнум. Действующий закон Ярославской области не позволяет кандидатам в губернаторы выдвигать свою кандидатуру самостоятельно, выдвижение возможно только от политических партий. Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в облизбиркоме.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 21 февраля в эфире телеканала «Первый Ярославский» было объявлено о решении временно исполняющего обязанности губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова пойти на выборы главы региона. При этом сообщалось, что на данный момент субъект выдвижения ещё не определён — Дмитрий Миронов может пойти на выборы от партии «Единая Россия» или примет участие в выборах в порядке самовыдвижения.

Однако второй вариант в действующем областном законодательстве не предусмотрен.

«В действующей редакции регионального закона о выборах четко прописано, что кандидата в губернаторы Ярославской области могут выдвигать только политические партии. На данный момент подготавливается ряд изменений в избирательное законодательство региона, которые связаны именно с губернаторскими выборами. Региональное законодательство приводится в соответствие с федеральным. До объявления выборов есть время на изменение закона о выборах, в том числе и в части того, кто может выдвигать кандидата на пост главы области. Федеральный закон дает регионам право самим определиться могут самовыдвиженцы принимать участие в кампании по выборам губернатора или нет. Но на сегодняшний день субъектом выдвижения на выборах высшего должностного лица Ярославской области являются только политические партии», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM член Избирательной комиссии Ярославской области Михаил Малеев.

Поправки в закон Ярославской области о выборах должны быть приняты депутатами Ярославской областной думы.

Вне зависимости от способа выдвижения, согласно региональному закону, кандидат в губернаторы должен будет пройти так называемый «муниципальный фильтр» — собрать в свою поддержку подписи депутатов муниципального уровня и избранных на прямых выборах глав муниципальных образований. Подписей нужно собрать 8% от общего числа от общего числа депутатов представительных органов муниципальных образований Ярославской области. Подписи кандидат на должность главы региона может собирать с момента выдвижения.

Как уже ранее сообщало ИА REGNUM, 13 февраля фракция КПРФ в Ярославской областной думе внесла законопроект об изменении процента подписей «муниципального фильтра». Ярославские коммунисты предлагают снизить его с 8 до 5%. Председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий и председатель комитета регионального парламента по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления допустили возможность принятия думой решение о снижении «муниципального фильтра».