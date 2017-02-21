Рига, 21 февраля, 2017, 17:04 — ИА Регнум. В случае нападения России 39% жителей ничего не делали бы или покинули бы Латвию, показал опрос, проведенный по заказу Министерства обороны, сообщает LETA.

Jcbutler Солдатики

Так, на вопрос, что они сделали бы, если бы Россия напала на Латвию, 8% респондентов ответили, что вступили бы в Земессардзе (ополчение), 7% — что оказали бы вооруженное сопротивление, не вступая в Земессардзе, 24% — оказали бы помощь сопротивляющимся. 14% опрошенных покинули бы Латвию, 6% предприняли бы что-то другое, 25% не делали бы ничего и постарались бы жить, как прежде.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, результаты полученные в ходе опроса в 2016 году проведенного по заказу Министерства обороны центром социологических исследований SKDS, говорят о том, что 27,9% мужчин-граждан не готовы защищать страну с оружием в руках, о чем открыто заявили во время опроса.

Стоит отметить, что в марте 2016 года Кабинет министров Латвии одобрил оборонную Концепцию страны. В частности, в документе говорится, что уменьшение численности населения увеличивает внешнюю и внутреннюю уязвимость Латвии к угрозам. В качестве основной угрозы указана Россия, чья близость к границам НАТО, по мнению латвийских экспертов, увеличивает угрозу для Латвии.

Также, по мнению одного из экспертов — доцента Рижского университета Страдиньша Мариса Анджанса, одним из минусов новой концепции является отсутствие дискуссии о возможностях восстановления обязательной военной службы, что позволило бы в случае необходимости привлечь к обороне страны намного большее количество людей.