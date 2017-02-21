Чебоксары, 21 февраля, 2017, 20:56 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Рабочие моменты

В Чебоксарах подвели годовые итоги социально-экономического развития столицы Чувашии. Прошла она во Дворце детского и юношеского творчества (ДДЮТ). Городские власти, получившие незабываемый опыт прошлогодней полемики с региональным правительством, на этот раз сменили тактику: они публично признали недостатки, взяли на вооружение все высказанные замечания, озвучили проблемы, много благодарили и совсем чуть-чуть просили для столицы. Это разоружило всегда критично настроенного главу Чувашии Михаила Игнатьева, который выглядел как вечно ворчливый муж, недовольный своей работящей женой и бурчащий по привычке, «для порядку». Воинственный настрой, если и был, то как-то разом сдулся. Руководитель региона бросил в зал несколько вопросов и предоставил элите самостоятельно определиться с ответами. Возможно, конструктивному и позитивному настрою способствовала живая атмосфера «выставки достижений», развернувшейся до официального отчёта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Аншлаг

Отчёт городских властей традиционно прошёл с аншлагом, и уже стал своего рода ожидаемым праздником для элиты: просторное фойе ДДЮТ превратилось в большую переговорную площадку и партнёрскую территорию. Мужчины вели дружеско-деловые беседы, дамы, подыгрывая мужчинам, кого-то по-свойски хлопали по плечу, кого-то трепетно похлопывали. Взрослую публику разбавили детской аудиторией: по коридору то и дело сновали юные хоккеисты с клюшками, лавировали баскетболисты и давали меткие пасы футболисты. Мячи и шайбы, ловко пролетая меж гостями, тут же победно возвращались на место. Здесь же шли показательные столярные работы, занятия по робототехнике и другие активные игры — дети были настолько поглощены своим хобби, что не замечали ни любопытствующих взрослых, ни царящую вокруг суету.

Расширенное заседание депутатского корпуса, где были подведены ключевые итоги развития столицы за 2016 год, стал политическим дебютом для вновь избранной главы Чебоксар Ирины Клементьевой. Вначале она заметно волновалась, но довольно быстро справилась с эмоциями, уверенно войдя в роль председательствующего. Она подняла проблемы института семьи и брака, выразила озабоченность с вовлечением детей в соцсетях «в опасные сообщества», где они «участвуют в безрассудных акциях ради «лайков» и подписчиков», негативно высказалась о европейских тенденциях, стирающих «понятия мамы и папы» и право ребёнка определиться кто он, «мальчик или девочка». Глава администрации Чебоксар Алексею Ладыкову, чей содержательный доклад занял вдвое больше времени, держал ответ за всё и всех.

В этом году городские власти многократно делали реверансы в сторону региональной власти и лично главы Чувашии Михаила Игнатьева. Уже на третьей минуте мероприятия «от имени депутатского и всех горожан» поблагодарили «правительство и главу республики» «за значимую финансовую поддержку» города — слова были встречены аплодисментами зала, а сам Игнатьев едва смог сдержать благодушную улыбку. Отметим, что в бюджет Чебоксар в 2016 году по доходам исполнен в сумме 9,772 млрд рублей, что на 16% больше, чем в 2015 году. Налоговые и неналоговые доходы увеличились на 5% и достигли 3,86 млрд рублей. Безвозмездные поступления выросли на 25% — до 5,9 млрд рублей. На 1 января 2017 года муниципальный составил 1,953 млрд рублей или 58% от общего объема собственных доходов.

И в целом критика носила больше профилактический характер: город развивается, хвалить есть за что, но расслабляться нельзя.

За что аплодировали

В докладах руководителей города особое внимание было уделено демографии (что всегда получает оценку правительства РФ и Владимира Путина): население столицы растёт, чем в Чувашии могут похвастаться, помимо Чебоксар, только Новочебоксарск и Чебоксарский район. Алексей Ладыков сообщил, что на 1 января 2017 года население столицы превысило 500 тыс. человек. «И я всех вас поздравляю с тем, что столица Чувашской Республики по классификации геоурбанистов вошла в группу «крупнейших» городов России», — сказал под овации глава администрации.

К числу основных достижений в экономике были отнесены 36 реализуемых инвестиционных проектов на 16 млрд рублей (с перспективой создания более 3 тыс. новых рабочих мест), продолжившуюся застройку 16 новых микрорайонов на более 4 млн кв. метров (что позволит обеспечить жильем 205 тыс. человек), строительство 22 социальных объектов на сумму более 5 млрд рублей, переселение 845 семей переселились из ветхого жилья в новое. «Кардинальным» изменением Ладыков назвал ситуацию на чебоксарских предприятиях концерна «Тракторные заводы», где при «личном участии» Игнатьева правительство страны приняло ряд важнейших, принципиальных решений по выводу концерна из кризиса.

Что касается реакции зала, то многократными овациями были встречены планы по строительству третьего транспортного полукольца, которое напрямую соединит новоюжный и северо-западный районы, реконструкция Московского моста и набережной, продолжение строительства детских садов и школ, а также благодарность правительству за «солидарность и единство» в работе.

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Оптимистичный дух доклада сначала попытались испортить квартирным вопросом. Речь идёт о том, что при переселении граждан из малогабаритных квартир площадью 13−17 кв. метров по закону предоставляется жильё площадью не менее 23 «квадратов». Малогабаритное жильё на вторичном рынке в Чебоксарах стоит более 40 тыс. рублей за 1 кв. метр, а государство установило планку для выкупа в 29 тыс. рублей. В результате разницы квадратуры городу необходимо дополнительно почти 200 млн рублей.

«По сути, построить новую квартиру будет дешевле, чем покупать малогабаритную вторичку», — сказал Алексей Ладыков, напомнив, что в 2012 году мэрия встала на сторону горожан и признала дома с малогабаритными квартирами аварийными, «чтобы помочь таким жителям переселиться в новые квартиры». Глава Чувашии Михаил Игнатьев снисходительно отметил, что «инициатива ваша» и отдал решение вопроса на откуп городским депутатам. Напомним, что в текущем году в городе предстоит завершить реализацию программы переселения из «аварийки», обеспечив жильем 1001 семью.

Критика

Остальные выступающие делали акценты уже не только и даже не столько на резервах Чебоксар, как обычно было ранее, сколько на том, в чём город «однозначно должен быть первым», быть лучшим и подавать пример. Планка и требование к городским властям значительно возросла. Между тем в столице констатируют, что ряд резервов почти исчерпан — в частности, это касается приватизации муниципального имущества: за последние 4 года объём муниципальных площадей сократился в 2,5 раза. Реализовано 78 тыс. кв. метров недвижимости и 75 га земельных участков на сумму 2,3 млрд рублей. «Резерв на исходе», — был краток Ладыков.

Однако глава Минфина Светлана Енилина была беспощадна в оценках: Чебоксары только на третьем месте по уровню финансовой независимости. По её словам, доля безвозмездных поступлений в бюджете столицы составляет 60,5%, в то время как в Чебоксарском районе — 55,3%, в Цивильском районе — 57,9%. Прогноз главного финансиста республики — по собственным доходам на душу населения «через 2−3 года Цивильск может сравняться с Чебоксарами, что недопустимо» для столицы.

На официальную статистику по ряду показателей в Минфине Чувашии предлагают взглянуть с других позиций. К примеру, средняя зарплата из расчёта фонда оплаты труда на трудоспособное население составляет в Чебоксарах всего 12 тыс. рублей, в то время как официальная статистика говорит о 28 тыс. рублей. В Минфине Чувашии подтверждают, что задолженность в муниципальный бюджет снижается, но происходит это «за счет списания» долга. А снижение неформальной занятости, «исходя из темпов НДФЛ, не подтверждается». Енилина полагает, что «если в каком-то месте вы привели» в порядок, были оформлены трудовые отношения, то «в каком-то месте у вас убыло».

По данным администрации Чебоксар, в течение года выявлено свыше 10 тыс. нелегальных работников, в основном в сфере маршрутных перевозок, торговли и услуг. В результате работы по легализации неформальной занятости 7 тыс. человек заключили трудовые договоры, свыше 3 тыс. зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, в бюджет города дополнительно поступило 5 млн рублей налогов. Но контрольный показатель в 20 тыс. человек пока не достигнут.

Кого «гнать в шею» и что делать с долгами

Глава Контрольно-счётной палаты Чувашии Светлана Аристова, сделавшая акцент на снижении неналоговых поступлений и долгах по арендным платежам за муниципальное имущество, высказала мнение, что городу стоит применить «нестандартные меры по взысканию», не углубляясь в механизмы творческого подхода. Отметим, в прошлом году неналоговые доходы в Чебоксарах снизились на 0,9% и составили 1,334 млрд рублей. По данным КСП, доля неналоговых платежей, которые собирает Чебоксары, в консолидированном бюджете Чувашии составляет 44%.

Продолжившая тему глава Минюста Чувашии Наталья Тимофеева констатировала, что основные объекты имущества, которые было целесообразно выставить на продажу, уже проданы, что напрямую сказывается на неналоговых платежах: они по итогам 2016 года сократились на 19%. И предложила усилить работу по использованию земельных участков — в частности, заняться землями сельхозназначения в границах чебоксарского округа и присоединиться к проекту «Народная инвентаризация».

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Взыскание задолженности — одна из основных задач, подчёркивают муниципальные власти. В мэрии отмечают, что претензионно-исковая работа ведется по всем долгам, и за три года удалось сократить задолженность по арендной плате за землю и недвижимость на 110 млн рублей. На 1 января 2017 года задолженность составила 238 млн рублей. Из 3200 арендаторов — 250 имеют долги свыше 100 тыс. рублей.

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«Систематически задерживает арендную плату ПО им. В.И. Чапаева, «Чулочно-трикотажная фабрика», «Волгастройдевелопмент» и многие другие. По-прежнему остается сложной ситуация с «Коммунальными технологиями» (КТ), чья задолженность перед «Газпромом» на 1 января текущего года составила почти 1 млрд рублей, а перед муниципальным «Управлением ЖКХ и благоустройства» — выросла в два раза и достигла 259,5 млн рублей. Продолжаем судебный процесс по расторжению договоров аренды теплосетей», — пояснил Алексей Ладыков.

Говоря о долгах КТ как примере претензионной работы, градоначальник отметил: «Внесудебного урегулирования не произошло, первый суд длился целый год, решение в пользу администрации на сумму 32 млн рублей. Исковое заявление на 80 млн рублей рассматривается в суде первой инстанции, в январе текущего года подан иск в Арбитражный суд на оставшуюся сумму, так же подаем иски по штрафам, пени».

Примечателен в списке должников Чапаевский завод, который по итогам года вошёл в пятёрку лидеров по объёму отгруженных товаров собственного производства. «На 72 млн рублей прогнозируем снижение земельного налога. Это связано с единовременной выплатой 66 млн рублей производственным объединением им. Чапаева по долгам прошлых лет», — сообщил глава столичной администрации.

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Около половины задолженности (112 млн рублей) числится за организациями-банкротами и не осуществляющими деятельность. «Необходимо признать — эта сумма невозможна к взысканию, но имена самых крупных безнадежных должников города не скрываются — это «Агентство по недвижимости Честр», «Одис Отель», ЗАО «Рассвет», ООО «Эко-люкс», ЗАО «ТПК «Стратегия» и другие.

В списках должников внимание Михаила Игнатьева привлек «Одис-отель», который в своё время выкупил недостроенную пятизвёздочную гостиницу в центре города.

— Сколько земель понахватал в Чебоксарах? — поинтересовался главы Чувашии, говоря о владельце компании.

— При нас ничего не хватал, у нас всё через аукционы, — заявил под аплодисменты Алексей Ладыков.

Но всё же для проформы Михаил Игнатьев поручил Наталье Тимофеевой организовать проверку. «Надо было расторгать договор аренды и гнать в шею», — у главы Чувашии эта проблема вызвала сильные эмоции. Ладыков ошибки признал и сообщил, что судебные процессы продолжаются.

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«Результаты есть», но что «делать с долгами»?

Подводя итоги, Михаил Игнатьев подчеркнул, что «результаты есть», не став «перечислять сильные стороны», так как в докладах всё «было сказано», «аплодисментами всё это поддержали». Он акцентировал внимание только на проблемных моментах, выделив в первую очередь 2,6 млрд рублей задолженности за энергоресурсы, из них 1,322 млрд рублей — просроченная. «Как быть дальше с этими долгами, что будем делать?» — обращался он уже ко всей элите, не исключая, что с началом отопительного сезона может возникнуть «социально напряжённая» ситуация. Он напомнил, что газовики «на август включили программу газификации Заволжья», но «одна просьба — снижайте долги за газ».

Комментируя ситуацию по долгам и росту мировых соглашений, которые стал часто практиковать город, Михаил Игнатьев заверил, что «здесь будет дана оценка»: «Если на самом деле будут выявлены коррупционные проявления, конечно, отдельным муниципальным служащим придётся отвечать. Несмотря на ранги, погоны, чины. Потому что мы на уровне республики навели порядок. Мы сегодня интересны федеральному центру по работе с имуществом, по работе с земельными участками, потому что всё публично, всё открыто. И те средства, которые на сегодняшний день не возвращены в бюджет города, депутаты должны на депутатских комиссиях обсуждать — Ирина Всеволодовна (Клементьева — прим. ИА REGNUM), вы, как глава города, управляете бюджетом. Иначе пойдут разные разговоры, разные сплетни-слухи, будут говорить о том, что вы тоже где-то на схеме не сидите».

«Новый город»

Глава Чувашии предложил депутатам и столичным властям ещё раз подумать относительно необходимости строительства торгового центра в микрорайоне «Новый город», где за счёт бюджета построены коммуникации. «Пускай эта торговая компания проводит коммуникации», — предложил Михаил Игнатьев, не исключая, что «потом с экономики Чувашской Республики будут выводить деньги».

О проекте «Новый город» подробнее

Спорный планетарий, отцы детей-наркоманов

Также он предложил ещё раз оценить, нужен ли городу планетарий. «На последнем заседании Госсовета политические партии — «Справедливая Россия», прежде всего, коммунистическая партия — политизировали. Они говорят, что не надо планетарий строить. Город говорит, инициативные люди говорили, что надо строить. Мы, конечно, 100 млн заложили. Прошу определиться собранию депутатов, что делать», — попросил парламентариев Михаил Игнатьев, обозначив свою позицию: «Если на самом деле это нужно делать, мы готовы. Но если на самом деле отдельные депутаты, даже в городском собрании, не хотят делать, мы тоже зачем идём против воли народа?»

Михаил Игнатьев предположил, что «кто-то, наверное, за нашими спинами и даже, наверное, должностные лица органов власти разыгрывают, что там какой-то торгово-развлекательный центр будет: «Ничего подобного! Я был в Ярославле, сам видел, сам смотрел, как всё это для детей сделано. А отдельные депутаты, как несчастливые отцы, которые по каждому вопросу, наверное, на сессии Госсовета выступают, у них дети-наркоманы — полагаю, они хотят, чтобы дети других родителей тоже были наркоманами. Полагаю. Увы, к сожалению».

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В заключение глава Чувашии заявил, что «мы сегодня вместе с вами интересны федеральному центру». «За работу спасибо. Впереди у нас ещё многое. Желаю успехов в этой работе», — пожелал Михаил Игнатьев.

Батыр

В завершение заседания состоялось награждение. Среди награждённых оказался скульптор из Ростовской области Сергей Исаков, который получил медаль ордена «За заслуги перед городом Чебоксары», видимо, за памятник Петру и Февронии, открывшемуся минувшим летом. В ответ он подарил городу небольшую статуэтку. «Хочу подарить вам символ вашего города — думаю, будет новым символом. Это Батыр, защитник чувашей. Воин такой. У него в руках сокол. Я слушал — у вас много должников. Сокол — чтобы он искал должников и возвращал в бюджет города», — сказал художник под смех в зале.

Вновь обретённый Чебоксарами новый символ заставил содрогнуться одних и улыбнуться других, сподвижников выходцев из Батыревского района, коих стало много во власти: однокоренной Батыр не сулил чебоксарцам ничего хорошего.