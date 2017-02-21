Москва, 22 февраля, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 22 февраля, Госдума почтит минутой молчания память постпреда России при ООН Виталия Чуркина, передает корреспондент ИА REGNUM.

Минобороны России Сергей Шойгу

«Он блестяще отстаивал интересы России в ситуации постоянных инсинуаций, зачастую оскорблений. Думаю, что атмосфера не могла не сказаться на его здоровье», — отметил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

Чуркин скончался в Нью-Йорке 20 февраля. Дипломат почувствовал себя плохо в своем рабочем кабинете. Его госпитализировали без сознания в Пресвитерианский госпиталь Нью-Йорка, но спасти Чуркина не удалось. Он скончался от сердечной недостаточности. 21 февраля Виталию Чуркину исполнилось бы 65 лет. Должность постпреда РФ при ООН он занимал с 8 апреля 2006 года. Президент России Владимир Путин посмертно наградил Виталия Чуркина орденом Мужества за самоотверженность, стойкость и высокий профессионализм.

Кроме того, в Госдуме состоится «правительственный час» с участием главы Минобороны Сергея Шойгу. Обсуждение актуальных для армии и безопасности вопросов пройдет в открытом режиме.

Парламентариев интересуют ответы на широкий спектр актуальных вопросов. В их числе перевооружение армии, и в том числе оценка министром практических боевых испытаний новейшего вооружения в САР. Кроме того, депутаты зададут вопросы о ходе операции в Сирии против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также обсудят социальное обеспечение военнослужащих.