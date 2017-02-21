Рим, 21 февраля, 2017, 16:54 — ИА Регнум. «В последнее время Россия стала все более агрессивной, особенно с тех пор, как аннексировала Крым. Западные санкции не помешали Путину свободно передвигаться по международной сцене», — пишет журналист итальянской версии International business times Раффаэле дель Гатто.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он напоминает читателям, что вторжение России в Сирию позволило армии Асада избежать поражения, в котором в 2015 году все были уверены, а Москве это вторжение «помогло установить свое влияние на Ближнем Востоке». «Россия поставила себя в этом регионе как ведущую державу мира, с которой нужно договариваться; конфликт на востоке Украины позволил ей значительно увеличить количество солдат и военной техники на границе, оказывая давление на Киев и на остальную часть Европы».

Чтобы понять опасность, которой Европа подвергается внутри и за ее пределами, автор текста стремится описать те стратегические давления, которые Россия якобы оказывает в отношении Старого континента, который является «очень неудобным для политических планов Путина»: «сирены европейского проекта привлекли внимание многих стран Восточной Европы, исторически и культурно находившихся под влиянием СССР, а в последнее десятилетие эти страны выстроились в очередь, чтобы попытаться стать членами ЕС».

Самые горячие фронты и стратегически более важные, по крайней мере, с военной точки зрения, на которые Европа должна обратить пристальное внимание, по мнению журналиста, это: конфликт на востоке Украины и Калининградский анклав.

Далее приводятся примеры: «столкновения между армией Киева и русскими сепаратистами, которые продолжаются на Донбассе, несмотря на действующее соглашение Минск II, обеспечивают Москве прекрасное оправдание для увеличения военного присутствия на украинской границе». Присоединение Крыма также предоставило возможность для Путина перемещать большое количество военных и военной техники внутри полуострова (НАТО опасается баллистических ядерных ракет). Черноморский флот получил в 2015 году пять новых фрегатов и к 2020 году туда будут отправлены тридцать новых военных кораблей и подводных лодок нового поколения.

Анклав Калининграда позволяет России играть роль «важной военной базы именно в Европе». В чуть более 600 км от Берлина, из Калининграда, Москва может «держать на прицеле Европу», в частности, Польшу, Литву и Латвию. В Калининграде, как утверждает Раффаэле дель Гатто, точно есть радары и баллистические ракеты, в том числе типа «Искандер», которые призваны для нейтрализации системы противоракетной обороны, расположенной, в свою очередь, в Польше. Регулярная российская армия в Калиниграде содержит до 200 000 человек на население около одного миллиона жителей (большинство из которых русской национальности). На данный момент польская военная оборона, и еще хуже Литвы и Латвии, не сможет в одиночку противостоять российским военным, люди и средства, присутствующие в Калининграде, смогут сами поставить в серьезное положение армии этих трех стран. Польша, Литва и Латвия попросили и продолжают просить вмешательства НАТО, который, в свою очередь, настаивает на увеличение со стороны европейских стран расходов на оборону.

Автор статьи приводит также некоторые цифры: в 2017 году были отправлены в Польшу 4000 американских военных солдат, вместе с 87 танками и другой тяжелой техникой. К этому добавим 1200 человек (под руководством Германии), которые расположены в Литве, 1200 (под канадским командованием) в Латвии, и 800 (под командованием Великобритании) в Эстонии. Бронетехника и военные, которых используют для укрепления линии обороны этих стран, «не смогут противостоять такому массивному нападению, которое может начать русский медведь».

«Кроме Крыма и Калининградской области, важно для Европы также понаблюдать за действиями Москвы в Баренцевом море и Норвежском море», — подчеркивается в статье. Здесь исторически сильное присутствие Северного флота, который всегда имел оборонительную роль в российских территориальных водах. Не должна Европа забывать и про Сирию, рядом с которой в проливе Россия имеет несколько подводных лодок и несколько линейных кораблей и авианосцев, которые также могут быть перемещены в другие части Средиземноморья («таким образом, угрожая безопасности Италии»).

Помимо своей военной тактики Россия также пытается вмешиваться даже в демократические процессы других наций. Пример — связи президента США Дональда Трампа и Кремля.

International business times также сообщает, что в Европе «Москва стремится использовать внутренние слабости, чтобы подорвать процесс интеграции ЕС и не допустить, чтобы страны Восточной Европы попали под его сферу влияния». Это происходит следующими способами: через поддержку европейских партий, выступающих против ЕС; через пропаганду, которую ведет Кремль, и политику антиевро, рекламируемую в различных формах в Интернете. (что конкретно автор имел ввиду под политикой антиевро, которую ведет Россия, не уточняется — прим. ИА REGNUM ).

«Как же Путин ослабляет Европу? Популистские движения, имеющие успех на фоне экономических, социальных проблем и миграционного кризиса, оказались главными союзниками Путина в ослаблении проекта ЕС. Пропагандистская машина Кремля пытается повлиять на общественное мнение в ряде европейских стран, чтобы стимулировать российскую стратегию и спасительный образ президента Владимира Путина. В 2016 году в Молдавии и Болгарии были выбраны в президенты пророссийские политики, тем самым они взяли направление на отдаление от Европы. Есть много других стран, на которое ЕС рассчитывал, напрасно. Например, Турция, союзник НАТО».

И, наконец, «Россия продолжает угрожать миру в сфере компьютерной безопасности, российские хакеры увеличили количество атак (в последнее время стало известно, что даже Италия пострадала от нападения русских хакеров), и что вполне могут попытаться проникнуть в систему подсчета голосов в странах, в которых ожидаются важные выборы».

«Россия, безусловно, обращает особое внимание на Европу, военные действия России и ее пропаганда, а также политическое вмешательство в жизнь многих европейских стран, представляют достаточно четкую картину угрозы, которую Москва сегодня представляет для ЕС и стран Восточной Европы», — делает вывод автор статьи.