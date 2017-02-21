Москва, 21 февраля, 2017, 16:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил градоначальнику Москвы Сергею Собянину снести пятиэтажные дома, более известные как «хрущёвки», и построить вместо них новое жильё, сообщают «Известия».

Commons.wikimedia.org Хрущёвка

Путин подчеркнул, что данная мера будет отвечать настроениям и ожиданиям москвичей, связанным со сносом этих домов и строительства на их месте нового жилья.

В свою очередь, Сергей Собянин в ходе встречи с Владимиром Путиным отметил, что реализация этого проекта потребует крупных финансовых, организационных и административных затрат.

Кроме того, ранее в мэрии Москвы высказывалось скептическое отношение к планам перестройки пятиэтажных кварталов города, так как эти работы требуют решения не только вопросов финансирования строительства новых домов, но и масштабной реконструкции коммуникационных сетей указанных кварталов, износ которых приближается к критическому уровню.

Тем не менее, столичный градоначальник сообщил президенту России, что финансовые ресурсы в бюджете Москвы есть, так как бюджет города достаточно устойчив.

По словам Сергея Собянина, в 2017—2018 годах эта программа будет полностью закончена.

Напомним, в рамках программы реновации жилого фонда столицы в новые дома общей площадью порядка шести млн квадратных метров переселились 160 тыс. московских семей.