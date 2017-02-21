Мадрид, 21 февраля, 2017, 16:48 — ИА Регнум. «Виталий Чуркин был блестящим дипломатом, великолепным оратором, обладавшим острым умом, человеком многих талантов и интересов, главными из которых была защита России, чем он и занимался десять лет в ООН, — пишет La Vanguardia. — Именно он 6 октября прошлого года, когда Россия председательствовала в Совбезе, объявлял предложение выдвинуть на пост Генсека ООН Антониу Гутерриша. Чуркин играл главную роль в столкновениях между дипломатами США и других стран по таким острейшим вопросам как война в Сирии. Его внезапная смерть остудила самые яростные и горячие головы его коллег по организации, которые, несмотря на то, что с ним постоянно спорили, признали его великим дипломатом. Даже Саманта Пауэр сказала, что просто опустошена известием о смерти Чуркина».

Russiaun.ru Виталий Чуркин

«Виталий Чуркин запомнится его коллегам по ООН как неутомимый работник на благо своей родины, пусть даже его речи и методы далеко не всегда нравились тем, кто делил с ним залы заседаний СБ ООН и Генеральной Ассамблеи, — отмечает АВС. — Он всегда был на переднем крае борьбы за интересы своей страны и умел держать удары коллег, не соглашавшихся с действиями России в Крыму, Юго-Восточной Украине, Сирии. Огромный груз ответственности, чудовищное напряжение были постоянными спутниками российского представителя в ООН — сердце такой нагрузки не выдержало».

«Чуркин был дипломатом с огромным опытом, которого набирался в самых некомфортных для работы местах: мир, по большому счету впервые, услышал о нем, когда Борис Ельцин распорядился направить этого специалиста в бывшую Югославию гасить бушевавший там конфликт, — отмечает El País. — Вряд ли можно назвать и последние десять лет жизни Виталия Чуркина, которые он провел на месте представителя России в ООН, ежедневно вступая в дискуссии с представителями стран, противодействующих России, в особенности — с американскими дипломатами, спокойными. Навсегда запомнится его ответ Саманте Пауэр, попытавшейся обвинить Россию, Сирию и Иран в совершении тягчайших преступлений в Алеппо. «Ваши речи звучат так, будто их произносит мать Тереза, — сказал тогда Чуркин. — Пожалуйста, помните, какую страну вы представляете, и какова ее история».