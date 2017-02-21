Рига, 21 февраля, 2017, 16:34 — ИА Регнум. Национальные вооруженные силы Латвии заключат договор с Австрией на поставку самоходных 155-мм гаубичных систем M109, а также покупку центра управления огнем и платформ для обучения механиков-водителей, заявили Министерстве обороны Латвии, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Skaarup.HA Самоходная гаубица M109

Как стало известно, расходы на каждую единицу самоходных гаубиц составят от 60 до 140 тысяч евро. Ранее они использовались австрийской армией, затем в 2003—2007 годах были модернизированы и после этого находились на складском хранении.

Всего Австрия поставит Латвии 47 гаубиц. Ранее озвучивалась возможная сумма контракта — порядка 14 миллионов евро.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, бывший командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Юрис Далбиньш заявлял, что нет оснований подвергать сомнению необходимость приобретения Латвией гаубиц, поскольку планы Министерства обороны о покупке оружия согласованы с НАТО.

Напомним, к 2018 году Латвия планирует увеличить оборонный бюджет до 2% от ВВП, что является минимальным требованием со стороны НАТО.